Ο 18χρονος θαυματουργός μέσος του Ολυμπιακού κατέκτησε πριν λίγες ημέρες τον τίτλο του «Golden Boy Web 2025» και πλέον όλο και περισσότερες ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα τον έχουν στο στόχαστρό τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, για τον νεαρό άσο ενδιαφέρονται πολλές ομάδες της Premier League.

Συγκεκριμένα οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτνετ, Φόρεστ, Άστον Βίλα αλλά και η Νάπολι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, με τους Άγγλους να έχουν το προβάδισμα όπως σημειώνει, μιας και ο Ολυμπιακός αξιώνει 30 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.