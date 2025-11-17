Ο Μπαλντίνι πίσω από τη συνέντευξη Αλαφούζου

Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Αλαφούζου και η αλήθεια είναι ότι δεν έγινα πιο σοφός, δεν ήταν μια συνέντευξη που προκάλεσε σοκ με τις ειδήσεις που έβγαλε. Σίγουρα πάντως ήταν θετικό το γεγονός ότι μίλησε για τον Παναθηναϊκό έπειτα από τόσα χρόνια, όπως είναι θετικό και το γεγονός ότι θα είναι πιο ενεργός από εδώ και πέρα. Μια αλλαγή στάσης που δεν την αποφάσισε μόνος του αλλά πείστηκε από τους συνεργάτες του ότι θα πρέπει να γίνει. Μπορούμε να πούμε ότι ο Αλαφούζος επηρεάζεται ήδη πολύ από τον Φράνκο Μπαλντίνι και ο Ιταλός θα είναι αυτός που θα επηρεάσει πλέον την εξέλιξη των πραγμάτων στους «πράσινους». Για καλό ή για κακό θα το δείξει ο χρόνος…

Τι δεν άρεσε στον Γιοβάνοβιτς

Τη συνέντευξη του Αλαφούζου φυσικά την παρακολούθησαν και άνθρωποι που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και δεν έμεινε και πολύ ικανοποιημένος από όσα άκουσε… Ναι μεν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παραδέχθηκε στο τέλος ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω δεν θα διέκοπτε τη συνεργασία τους, τα όσα είπε όμως για το ντέρμπι τίτλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, το 2023, δεν άρεσαν καθόλου στον νυν προπονητή της Εθνικής ομάδας. «Τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο Αλαφούζος» μου είπε άνθρωπος που είναι κοντά στον Γιοβάνοβιτς και με παρέπεμψε στις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη λήξη στο Καραϊσκάκη.

Ο επιχειρηματίας που βάζει λεφτά στον Παναθηναϊκό

Μέσα σε όσα είπε ο Αλαφούζος ήταν και αυτό για τον επιχειρηματία που έβαλε λεφτά στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό και ενισχύει την ΠΑΕ σταθερά. Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού» δεν είπε το όνομά του αλλά είναι κοινό μυστικό ότι πρόκειται για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Από τους πιο σημαντικούς «παίκτες» του ελληνικού επιχειρείν σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή τροφίμων, είναι ο δημιουργός της Chipita, γνωστής για τα προϊόντα 7Days, έχοντας αναπτύξει μονάδες παραγωγής σε πολλές χώρες. Φίλος του Παναθηναϊκού, είχε καλές προθέσεις το 2017 και προσπάθησε να πείσει και άλλους επιχειρηματίες να εξυγιάνουν οικονομικά την ΠΑΕ, κάποιες παρεξηγήσεις όμως τότε είχαν ως συνέπεια να μην προχωρήσει η σκέψη του.

Δοκιμάζει και παίρνει νεαρό χαφ ο Ολυμπιακός

Νέο πρόσωπο στον Ρέντη, στις προπονήσεις του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για τον 18χρονο Σενεγαλέζο χαφ Ρασίντ Εντιαγιέ που ήταν στη Γαλλία για τη Ρεν στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Παίκτης που ανακάλυψε το τμήμα σκάουτινγκ των «ερυθρόλευκων», αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις και όλα δείχνουν ότι θα αποκτηθεί ως επένδυση για το μέλλον. Στον Πειραιά έχουν στραμμένα τα μάτια τους… παντού, τσεκάρουν παίκτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη και θα συνεχίσουν να το κάνουν, με στόχο να γεμίσουν με όσο το δυνατόν περισσότερο ταλέντο. Παίκτες που θα εξελίξουν οι ίδιοι στη συνέχεια και οι οποίοι μόνο κέρδος θα φέρουν. Είτε αγωνιστικό είτε οικονομικό, με τις πωλήσεις τους.

Οι 4 που πρέπει να φύγουν

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει πώς και πώς τον Ιανουάριο προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ στις θέσεις που θεωρεί ο ίδιος ότι χρειάζεται. Πέρα από το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να περιμένει και… τρελές σπατάλες στη διάρκεια της σεζόν ο Σέρβος, στην Ένωση δεν σκέφτονται μόνο το ποιοι θα έρθουν αλλά και το ποιοι θα πρέπει να φύγουν και η αλήθεια είναι ότι ο Ριμπάλτα θα έχει πολλή δουλειά να κάνει. Ο Μήτογλου, ο Οντουμπάτζο, ο Γιόνσον, ο Κάλενς, όλοι τους είναι παίκτες που δεν υπολογίζονται και θα πρέπει να αποχωρήσουν ώστε να ελαφρύνει το ρόστερ και παράλληλα να ξεφορτωθεί και η ΠΑΕ τα συμβόλαιά τους. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον διευθυντή ποδοσφαίρου των «κιτρινόμαυρων», αν και το καλοκαίρι τα πήγε καλά στις αποχωρήσεις.

Διαφωνίες στον Άρη

Στον Άρη, από ό,τι μαθαίνω, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά καθώς υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Μπορεί οι Χιμένεθ και Ρέγιες να είναι συμπατριώτες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμφωνούν σε όλα. Ο Χιμένεθ δεν πιστεύει στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του, ο Ρέγιες θεωρεί ότι είναι μια χαρά. Ο Χιμένεθ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές τον Ιανουάριο, ο Ρέγιες θεωρεί ότι χρειάζονται λίγες, προσεγμένες προσθήκες. Η λογική πάντως λέει ότι τα πράγματα δεν γίνεται να εξελιχθούν καλά σε μια ομάδα που ούτως ή άλλως έχει προβλήματα όταν ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής δεν συμφωνούν και η συνέχεια αναμένεται δύσκολη για τον Καρυπίδη.