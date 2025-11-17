Μια ασυνήθιστη, αλλά ανατρεπτική αγγελία για ενοικίαση σπιτιού στο Ηράκλειο Κρήτης έγινε viral τις τελευταίες ημέρες στα social media.

Η γκαρσονιέρα βρίσκεται στην περιοχή του Μασταμπά. Η ιδιοκτήτρια ανέβασε την αγγελία στην ομάδα «ΖΩΦΟΡΟΣ πολιτισμός-περιβάλλον-ζωοφιλία», θέτοντας ως βασικό όρο για τους υποψήφιους ενοικιαστές να έχουν κατοικίδια, ανατρέποντας τους συνήθεις περιορισμούς που συχνά αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ζώων.

Η ανεύρεση σπιτιού είναι ήδη δύσκολη υπόθεση για πολλούς ενοικιαστές και ειδικά οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων συχνά βρίσκουν κλειστές τις πόρτες λόγω φόβου για ζημιές ή φασαρίας.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η αγγελία αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον και πληθώρα θετικών σχολίων, ενώ παραμένει άγνωστο αν έχει ήδη βρεθεί ο νέος ενοικιαστής.