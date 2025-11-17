Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο από το 1932 δεσπόζει μπροστά από το μεγαλοπρεπές μέγαρο των Παλαιών Ανακτόρων, που από το 1935 φιλοξενεί τη Βουλή των Ελλήνων, ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή ύστερα από την πολυσυζητημένη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων συντήρησης, προστασίας και καθαριότητας του κενοταφίου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του υπουργού Νίκου Δένδια είναι να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σημασία του εν λόγω μνημείου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής ιστορίας και του συλλογικού σεβασμού προς όσους πολέμησαν για την πατρίδα και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να προκηρυχθεί πολύ σύντομα διεθνής διαγωνισμός που θα αφορά την περαιτέρω ανάδειξη και αναβάθμισή του.

Παρότι πολλά στοιχεία για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, σύμφωνα με πληροφορίες οι παρεμβάσεις που θα ζητηθούν θα είναι ήπιες και απόλυτα σεβαστές προς τον χαρακτήρα του μνημείου. Η θέση του μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, στην καρδιά της Αθήνας, δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστικές αλλαγές στη μορφή του. Η αναβάθμιση θα αφορά κυρίως τον περιβάλλοντα χώρο, με στόχο τη βελτίωση της συντήρησης, την ενίσχυση της καθαριότητας και την καλύτερη αισθητική εικόνα του σημείου. Το δε κόστος του έργου αναμένεται να καλυφθεί, όπως όλα δείχνουν, από ιδιωτική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συνεργασίας του δημοσίου με ιδιώτες για την ανάδειξη εθνικών τοπόσημων. Δεν αποκλείεται μάλιστα να προβλεφθεί και μια διακριτική περίφραξη κοντά στο κενοτάφιο, αποκλειστικά για την προστασία του χώρου, χωρίς όμως να εμποδίζεται η πρόσβαση των επισκεπτών.

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες. Είναι το σημείο όπου η χώρα αποτίει φόρο τιμής στους νεκρούς των πολέμων, σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους και παρέμειναν αταυτοποίητοι.

Κατά τον κ. Νίκο Δένδια, η πρωτοβουλία αναβάθμισης του Άγνωστου Στρατιώτη εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό των δομών του υπουργείου και τη σύνδεση της άμυνας με τη διαχρονική ιστορική μνήμη. Η σχετική ανακοίνωση περί ανάπλασης του χώρου μπροστά από τη Βουλή είχε γίνει στα τέλη Οκτωβρίου, κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία αποτέλεσε έμπνευση του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μνημείο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», αφιερωμένο στους 121.692 Έλληνες πεσόντες των εθνικών αγώνων.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η φροντίδα τέτοιων τοπόσημων, όπως το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στην Ιστορία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει ότι είναι «τιμητικό καθήκον για το κράτος να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη», προσθέτοντας πως το μνημείο αυτό θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας την ενότητα και την κοινή διαδρομή του ελληνικού λαού. Κατά τον ίδιο, η πρωτεύουσα, όπως και όλες οι πόλεις της Ελλάδας, έχουν ανάγκη από σημεία που εκφράζουν την εθνική αυτοπεποίθηση και την πίστη στις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης και της αξιοπρέπειας. «Είναι αξίες που χρειάζονται καθημερινή φροντίδα και προστασία, ακόμη κι αν συχνά τις θεωρούμε δεδομένες» όπως έχει πει.