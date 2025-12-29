Τη ζωή τους έχασαν περισσότεροι από 3.000 μετανάστες το 2025 προσπαθώντας να φτάσουν στην Ισπανία, σύμφωνα με έκθεση της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Caminando Fronteras. Πρόκειται για αριθμό που είναι αισθητά χαμηλότερος σε σύγκριση με το παρελθόν εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του αριθμού των ανθρώπων που επιχειρούν το ταξίδι.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, η πλειονότητα των 3.090 θανάτων που καταγράφηκαν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου αφορά τη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού ανάμεσα στην Αφρική και τις Κανάριες Νήσους, που θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο.

Η έκθεση της Caminando Fronteras, που βασίζεται σε μαρτυρίες των οικογενειών των μεταναστών και επίσημες στατιστικές για τους διασωθέντες, επιβεβαιώνει τους τελευταίους αριθμούς που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει μείωση κατά 40,4% στον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στην Ισπανία από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι την 15η Δεκεμβρίου σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2024, με 35.935 αφίξεις έναντι 60.311 το 2024.

Οι μισές από τις αφίξεις προέρχονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, από τον δρόμο του Ατλαντικού στη διαδρομή ανάμεσα στις ακτές της δυτικής Αφρικής και τις Κανάριες Νήσους.

Όμως, αν και υπάρχει σημαντική μείωση αφίξεων μεταναστών στις Κανάριες Νήσους, έχει ανοίξει μία νέα διαδρομή, ακόμη πιο επικίνδυνη, προς το αρχιπέλαγος με σταθμό αναχώρησης τη Γουινέα.

Μεταξύ των θυμάτων που έχουν καταγραφεί από την ΜΚΟ υπάρχουν 437 παιδιά και 192 γυναίκες.

Η Caminando Fronteras διαπιστώνει επίσης αύξηση του αριθμού των σκαφών που αποπλέουν από την Αλγερία, με βασική κατεύθυνση τις Βαλεαρίδες, την Ίμπιθα και τη Φορμεντέρα.

Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από τους Αλγερινούς, αλλά το 2025 την χρησιμοποίησαν πολλοί μετανάστες προερχόμενοι από τη Σομαλία, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

Ο αριθμός των νεκρών στη διαδρομή αυτή διπλασιάστηκε το 2025 για να φτάσει τους 1.037 σε σχέση με το 2024.

Το 2024, τουλάχιστον 10.457 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή χάθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία. Ήταν ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισαν οι καταγραφές της οργάνωσης το 2007.

Για να εξηγήσει τη μείωση των αφίξεων στην Ισπανία, η Caminando Fronteras σημειώνει την αύξηση και συστηματοποίηση της χρηματοδότησης τρίτων χωρών για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών με την περιφρούρηση των συνόρων ήδη από τις χώρες καταγωγής.

Οι αναχωρήσεις, κυρίως μέσω της διαδρομής του Ατλαντικού (Μαυριτανία, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί κλπ), εμποδίζονται μέσω του πολλαπλασιασμού των ελέγχων.