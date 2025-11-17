Ένας 42χρονος συνελήφθη στη Γλυφάδα, καθώς εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να πραγματοποιεί κλοπή από σταθμευμένο όχημα.

Η σύλληψη έγινε από ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, η οποία διερευνούσε σειρά κλοπών στην περιοχή και προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο 42χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που χρησιμοποιούσε συσκευή jammer για να παρακάμπτει το κλείδωμα των οχημάτων ή έσπαζε τζάμια για να αποκτήσει πρόσβαση. Σε αυτόν αποδίδεται ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του αναζητούνται.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 24 υποθέσεις κλοπών, με συνολική λεία άνω των 42.000 ευρώ. Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδίκη για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.