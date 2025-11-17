Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Για σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, και στη Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Ανατολική Στερεά και στη Νότια Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.