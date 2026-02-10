«Το λάθος είναι των γιατρών, δεν έπρεπε να τον βγάλουν γρήγορα έξω». Με αυτή τη φράση, ο αδελφός του άτυχου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων στο Καρπενήσι, περιέγραψε το χρονικό μιας προαναγγελθείσας, όπως τη χαρακτηρίζει, τραγωδίας. Η οικογένεια του θύματος δεν αναζητά απαντήσεις σε σενάρια για εγκληματική ενέργεια, αλλά εστιάζει στον τρόπο που το σύστημα υγείας διαχειρίστηκε έναν άνθρωπο με σοβαρά ψυχικά νοσήματα.

Το ιστορικό των νοσηλειών και η κατάρρευση

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο αδελφός του 58χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η κατάσταση της υγείας του θύματος είχε επιδεινωθεί ραγδαία από τον περασμένο Δεκέμβριο. Παρά το γεγονός ότι είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομεία της Αθήνας και του Βόλου για μικρά χρονικά διαστήματα, η επιστροφή στο σπίτι δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη βελτίωση.

«Ο αδελφός μου ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Είχε πάθει κατάθλιψη τώρα τελευταία… Πήγε σε δύο νοσοκομεία, στην Αθήνα για δέκα μέρες, μετά πάλι τα ίδια, δεν βελτιωνόταν. Μετά ξαναπήγε σε άλλο νοσοκομείο στον Βόλο για δύο εβδομάδες. Ήρθε εδώ και πάλι τα ίδια… Χρειάζεται χρόνο για να βελτιωθεί. Κάνουν αυτό το λάθος οι ψυχίατροι, τους βγάζουν γρήγορα και έρχονται, ας πούμε, ή σκοτώνουν κάποιον άλλον ή αυτοκτονούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μοιραία διαδρομή προς τον γκρεμό

Ο 58χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν έτρωγε και εμφάνιζε έντονη άρνηση, πήρε το αυτοκίνητό του χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους οικείους του. Αν και στην αρχή πληροφορίες ήθελαν το πτώμα να είναι ακέφαλο, αυτό τελικά δεν επιβεβαιώθηκε και όπως αναφέρει ο αδερφός του, η σορός βρέθηκε χωρίς ρούχα:

«Ρούχα φορούσε, αλλά μπορεί να βγήκανε τα ρούχα όπως έπεφτε. Όχι, δεν είναι εγκληματική ενέργεια, η αστυνομία ήρθε, έκανε έρευνες… Μόνος του ήταν».

Οι καταγγελίες για την ψυχιατρική φροντίδα

Το κύριο βάρος των δηλώσεών του έπεσε στις αποφάσεις των θεραπόντων ιατρών, υποστηρίζοντας ότι οι ασθενείς με τάσεις αυτοκτονίας δεν λαμβάνουν τη μακροχρόνια φροντίδα που απαιτείται. «Κανονικά έπρεπε, ας πούμε, να μην τον βγάζουν γρήγορα. Κάνουν αυτό το λάθος οι ψυχίατροι, τους βγάζουν γρήγορα και έρχονται, ας πούμε, ή σκοτώνουν κάποιον άλλον ή αυτοκτονούν», σημείωσε με πικρία, τονίζοντας πως ο αδελφός του είχε ιστορικό νοσηλείας που έφτανε και τον ενάμιση χρόνο στο παρελθόν.

Η υπόθεση στην Ευρυτανία αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα κενά στη διαχείριση περιστατικών ψυχικής υγείας, με την οικογένεια να θρηνεί έναν άνθρωπο που, όπως πιστεύουν, θα μπορούσε να είχε σωθεί αν η νοσηλεία του είχε διαρκέσει περισσότερο.