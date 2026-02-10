Τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επισημοποίησε ο δήμος Αθηναίων μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο με στόχο την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων και τον διαμοιρασμό της γνώσης σε ψηφιακά θέματα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, με επίκεντρο τους παρακάτω τομείς:

Ψηφιακός μετασχηματισμός του δήμου Αθηναίων

Πλήρης εφαρμογή διαδικασιών Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (paperless λειτουργία).

Αναδιοργάνωση εσωτερικών ροών εργασίας και αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών.

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας του δήμου και των θυγατρικών

Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση επιπέδου γνώσης των στελεχών σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας NIS2 (Ν. 5160/2023).

Συνεργασία με τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών για δράσεις στρατηγικού σχεδιασμού, οργανωσιακής κουλτούρας, διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων.

Το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας, Υλικού, Τεχνητής Νοημοσύνης και Δικτύων για δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας.

Ανάπτυξη, Υποβολή και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών & Εθνικών Προγραμμάτων

Κοινή στόχευση την ενίσχυση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κοινές επιστημονικές εκδηλώσεις – Workshops – Ημερίδες

Διάχυση γνώσης, προβολή καλών πρακτικών και δημιουργία εκπαιδευτικής κουλτούρας σε ζητήματα ψηφιακής στρατηγικής.

Για τον συντονισμό και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος δράσεων, θα συγκροτηθεί κοινή Συντονιστική Ομάδα, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

«Θέλουμε υπηρεσίες πιο απλές, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες χωρίς περιττές δυσκολίες. Αυτό σημαίνει λιγότερα βήματα, πιο καθαρές διαδικασίες και καλύτερη οργάνωση μέσα στον δήμο», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Η τεχνολογία μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες, τόσο για όσους τις χρησιμοποιούν όσο και για όσους εργάζονται σε αυτές. Ενώνουμε δυνάμεις με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για ψηφιακές υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη».

Από τη μεριά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο, συμπράττει με τον δήμο Αθηναίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στα πεδία της τεχνολογίας, των πληροφοριακών συστημάτων και της κυβερνοασφάλειας, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, αλλά και τη διασύνδεση των φοιτητών και φοιτητριών μας στα συγκεκριμένα θέματα αιχμής. Αναμένουμε και σχεδιάζουμε την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στην Αθήνα».

Και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παναγιώτης Χαρλαύτης, τόνισε: «Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί μία σύμπραξη να φέρει προστιθέμενη αξία σε πολλαπλά επίπεδα. Η ψηφιακή μετάβαση είναι μία σύγχρονη πρόκληση, που με επιστημονική καθοδήγηση και υπευθυνότητα, μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια σε άμεσα και μετρήσιμα οφέλη για τη λειτουργία του δήμου».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Λάζαρος Καραούλης, σημείωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σημαίνει καλύτερη οργάνωση, λιγότερη γραφειοκρατία και υπηρεσίες που δουλεύουν σωστά από την πρώτη στιγμή. Προχωράμε με συστηματική δουλειά και συνέπεια στο έργο μας ως τεχνολογικού βραχίονα του δήμου. Τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μας δίνουν τη δυναμική να αναπτύξουμε νέες καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που μας παρέχεται από αναγνωρισμένους φορείς».