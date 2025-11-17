Ένας κινηματογραφιστής δηλώνει ότι η ύπαρξη των UFO «δεν είναι πλέον υπό αμφισβήτηση», καθώς το νέο του ντοκιμαντέρ διερευνά μια υποτιθέμενη «80ετή παγκόσμια συγκάλυψη» γύρω από την εξωγήινη παρουσία και μια «μυστική κούρσα τύπου Ψυχρού Πολέμου» με στόχο την ανακατασκευή της εξωγήινης τεχνολογίας.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός, Νταν Φάραχ, γνωστός από την παραγωγή της ταινίας «Ρέντι Πλέιερ Ουάν», παρουσιάζει όλες αυτές τις αποκαλύψεις στο ντοκιμαντέρ του «Η Εποχή της Αποκάλυψης», το οποίο στηρίζεται σε μαρτυρίες κυβερνητικών πληροφοριοδοτών και συνεντεύξεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

«Κάθε άνθρωπος που πήρα συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα για το αν πρόκειται για μια πραγματική κατάσταση. Είναι απολύτως πραγματική», δήλωσε ο Φάραχ. Υποστήριξε μάλιστα ότι η πλειονότητα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Κογκρέσου και του προέδρου, «έχουν μείνει εκτός ενημέρωσης», ενώ άλλες δυνάμεις φέρονται να διεξάγουν μια μυστική κούρσα για την «αντιστροφή μηχανικής τεχνολογίας μη ανθρώπινης προέλευσης», ανταγωνιζόμενες «εχθρικά έθνη» όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια ανώτερα μέλη του Κογκρέσου και της κυβέρνησης, χάρη σε πληροφοριοδότες, ανακάλυψαν τι συμβαίνει και πλέον αναζητούν την αλήθεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τον αμερικανικό λαό, με ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά 80 χρόνια μυστικών. Ο Φάραχ αποκάλυψε ότι στα τρία χρόνια παραγωγής του ντοκιμαντέρ πήρε συνεντεύξεις από 34 υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, του στρατού και της κοινότητας πληροφοριών, όλα με «άμεση γνώση του ζητήματος» και «υψηλότατη αξιοπιστία».

Μερικοί εμφανίζονται και στο τρέιλερ, ανάμεσά τους ο Ρούμπιο, που αναφέρεται σε μυστηριώδεις οντότητες που εισέρχονται σε «εναέριο χώρο πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις», και ο πρώην ανώτερος εκτελεστικός της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, Τζέι Στράτον. «Η πρώτη χώρα που θα αποκρυπτογραφήσει αυτήν την τεχνολογία θα ηγηθεί για πολλά χρόνια», προειδοποιεί ο Στράτον στο τρέιλερ.

Ο Φάραχ συμμερίζεται την ανησυχία, τονίζοντας ότι ο χλευασμός της δύναμης ή της προέλευσης των UAPs (Απροσδιόριστων Ανώμαλων Φαινομένων) «ισοδυναμεί με το να γελάς μπροστά σε τρομοκρατική απειλή». Προειδοποίησε πως, αν άλλο έθνος κερδίσει αυτή την κούρσα, «θα αλλάξει πλήρως η ισορροπία ισχύος».

Ο παραγωγός χαρακτήρισε τη νέα αυτή κούρσα UAP «το Σχέδιο Μανχάταν σε υπερβολή», παραπέμποντας στο απόρρητο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που προηγήθηκε και του Ψυχρού Πολέμου.

Παρά τη σοβαρότητα των δηλώσεων, ο Φάραχ προσπάθησε να κλείσει αισιόδοξα, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ ίσως γίνει ο πρώτος εν ενεργεία ηγέτης που θα μιλήσει ανοιχτά για το φαινόμενο και τη φερόμενη συγκάλυψη δεκαετιών.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Λος Άντζελες στις 21 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα θα είναι διαθέσιμο προς αγορά ή ενοικίαση στο Amazon Prime. «Η Εποχή της Αποκάλυψης» προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ SXSW τον Μάρτιο.