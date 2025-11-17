Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Σαουδική Αραβία, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές του Ουμρά συγκρούστηκε με βυτιοφόρο ντίζελ κοντά στη Μεδίνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 42 από τους νεκρούς ήταν Ινδοί υπήκοοι, οι περισσότεροι από την περιοχή της Χαϊντεραμπάντ στην Τελανγκάνα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 γυναίκες και 10 παιδιά.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τη Μέκκα μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών τους τελετών και κατευθυνόταν προς τη Μεδίνα, όταν συνέβη το δυστύχημα, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα -ώρα Ινδίας- κοντά στη Μουφριχάτ.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι πολλοί επιβάτες κοιμόντουσαν τη στιγμή της σύγκρουσης, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης, καθώς το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Bus Crash Near Medina Kills 42 Indian Umrah Pilgrims from Hyderabad



A bus carrying Indian Umrah pilgrims from Hyderabad collided with a diesel tanker on the Mecca-Medina highway around 1:30 a.m., igniting a fire that killed 42 people, including 20 women and 11 children. pic.twitter.com/ZMi5znPf5s — Sumit (@SumitHansd) November 17, 2025

Οι ομάδες διάσωσης ανέφεραν ότι το λεωφορείο ήταν ολοσχερώς καμένο, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, ένας επιβάτης έχει επιζήσει -ο Μοχάμαντ Αμπντούλ Σόιαμπ- και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το NDTV.

Tragic Bus Crash Kills 42 Indian Umrah Pilgrims Near Medina, Saudi Arabia



Riyadh/Jeddah, November 17, 2025 – In a devastating road accident, a bus carrying Indian Umrah pilgrims from Hyderabad collided with a diesel tanker on the Mecca-Medina highway near Mufrihat, resulting in… pic.twitter.com/oSpYpNdgu3 — Daily Kishtwar Times (@kishtwartimes1) November 17, 2025

Η κυβέρνηση της Τελανγκάνα ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ινδική Πρεσβεία στο Ριάντ και ότι έχει δημιουργηθεί ειδικό κέντρο ελέγχου στο κρατικό γραφείο για τον συντονισμό των ενεργειών.

Hon’ble CM Revanth Reddy Expresses Shock Over Saudi Bus Tragedy; Sets Up Control Room for Assistance



Chief Minister Shri A. @revanth_anumula expressed deep shock over the tragic bus accident involving Indian pilgrims travelling from Mecca to Madina in Saudi Arabia. Initial… pic.twitter.com/ILT7Xy1o44 — IPRDepartment (@IPRTelangana) November 17, 2025

Ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, ενώ τόνισε ότι οι ινδικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις σαουδαραβικές για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.