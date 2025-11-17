Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Σαουδική Αραβία, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές του Ουμρά συγκρούστηκε με βυτιοφόρο ντίζελ κοντά στη Μεδίνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 42 από τους νεκρούς ήταν Ινδοί υπήκοοι, οι περισσότεροι από την περιοχή της Χαϊντεραμπάντ στην Τελανγκάνα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 γυναίκες και 10 παιδιά.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τη Μέκκα μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών τους τελετών και κατευθυνόταν προς τη Μεδίνα, όταν συνέβη το δυστύχημα, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα -ώρα Ινδίας- κοντά στη Μουφριχάτ.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι πολλοί επιβάτες κοιμόντουσαν τη στιγμή της σύγκρουσης, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης, καθώς το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι ομάδες διάσωσης ανέφεραν ότι το λεωφορείο ήταν ολοσχερώς καμένο, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση των θυμάτων. Μέχρι στιγμής, ένας επιβάτης έχει επιζήσει -ο Μοχάμαντ Αμπντούλ Σόιαμπ- και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το NDTV.

Η κυβέρνηση της Τελανγκάνα ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ινδική Πρεσβεία στο Ριάντ και ότι έχει δημιουργηθεί ειδικό κέντρο ελέγχου στο κρατικό γραφείο για τον συντονισμό των ενεργειών.

Ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, ενώ τόνισε ότι οι ινδικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις σαουδαραβικές για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.