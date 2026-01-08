Τις τελευταίες ημέρες, η εποχική γρίπη στην Ιταλία πλησιάζει το ανώτατο επίπεδο εξάπλωσής της, το λεγόμενο «πικ». Μόνο την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 800.000 νέα κρούσματα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ με την επαναλειτουργία των σχολείων είναι πολύ πιθανό οι αριθμοί να συνεχίσουν να αυξάνονται. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση, καθώς μεγάλος αριθμός ασθενών ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και παρουσιάζει επιπλοκές, κυρίως με συμπτώματα πνευμονίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην Καλαβρία και στη Σικελία. Στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, με τις τελευταίες εισαγωγές ασθενών ξεπεράστηκε κατά ποσοστό 300% η προβλεπόμενη χωρητικότητα. Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η αναμονή των ασθενών, πολύ συχνά σε ράντζα, συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας, καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων, εξαιτίας και του μειωμένου ποσοστού πολιτών που εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης.

Στη Νάπολη, τη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, τα νοσοκομεία βρίσκονται επίσης υπό πίεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Το 30% των ασθενών που μεταφέρονται στα έκτακτα περιστατικά παρουσιάζουν συμπτώματα πνευμονίας, ενώ στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο τις ημέρες των γιορτών οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 350 την ημέρα.