Τα Νησιά Φερόε έχουν μόλις 55.000 κατοίκους. Το κλίμα είναι σκληρό και οι περισσότεροι παίκτες της ποδοσφαιρικής τους ομάδας δεν είναι επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης.

Παρ’ όλα αυτά, η ιδιαίτερη αυτή ομάδα, στην οποία συμμετέχουν ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, ένας CEO και ένας πωλητής αυτοκινήτων, κατάφερε να πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε αντιπάλους πολύ υψηλότερης κατάταξης στην προσπάθειά της να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026, πριν τελικά αποκλειστεί από την Κροατία την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως τα Νησιά Φερόε κατάφεραν να νικήσουν την Ελλάδα δύο φορές, μία το 2014 και άλλη μια το 2015.

Πρόκειται για ένα αρχιπέλαγος 18 νησιών με λόφους ανάμεσα στη Σκωτία και την Ισλανδία, στον Βόρειο Ατλαντικό, που αποτελεί μια αυτοδιοικούμενη οντότητα εντός του Βασιλείου της Δανίας. Τα Νησιά αποικήθηκαν από τους Βίκινγκς πριν από αιώνες και, όπως λένε τα μέλη της ομάδας, από εκεί πηγάζει η σκληραγωγημένη τους αντοχή.

«Όλα όσα έχουμε καταφέρει έγιναν ενάντια στις πιθανότητες», λέει ο Eydun Klakstein, ο προπονητής της ομάδας. «Ενάντια στα στοιχεία, ενάντια στον άνεμο, γιατί, όπως ξέρετε, αυτός δεν είναι ο ιδανικός τόπος για να φτιάξεις μια κοινωνία».

«Κι όμως, παρά όλες αυτές τις δυσκολίες, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία από τις πλουσιότερες, ασφαλέστερες και πιο φιλόξενες κοινωνίες στον κόσμο», λέει ο προπονητής. «Όλα όσα κάνουμε γίνονται ενάντια στις πιθανότητες, και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορά μια ολόκληρη χώρα. Αφορά έναν λαό».

Τα Νησιά Φερόε είναι ταυτόχρονα ένα από τα πιο βροχερά μέρη της Ευρώπης, καθώς βρέχει περίπου 270 μέρες τον χρόνο.

Δεν υπάρχουν κλειστά γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικού μεγέθους, οπότε τον χειμώνα, όταν υπάρχει πάγος και το χιόνι, η ομάδα δεν μπορεί να κάνει πολλές προπονήσεις.

Οι περισσότεροι παίκτες πρέπει να κάνουν και άλλες δουλειές και συχνά πρόκειται για πολύ σκληρά επαγγέλματα. Πριν από μία δεκαετία, ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα αστέρια της ομάδας καταπλακώθηκε μέχρι θανάτου σε ένα λιμάνι από ένα φορτίο ψαριών.

Λίγες μέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα με την Κροατία, ο Rene Shaki Jensen, μέσος των Νήσων Φερόε και ταυτόχρονα ηλεκτρολόγος, τρυπούσε τρύπες σε ένα γκαράζ. Όπως λέει ο ίδιος, μερικές φορές παίζουν εκτός έδρας στην Ευρώπη και την επόμενη μέρα βρίσκεται πάνω σε μια οροφή και στήνει καλώδια.

«Δεν είναι ιδανικό», παραδέχεται, «αλλά δεν παραπονιέμαι».

Οι παίκτες των Νήσων Φερόε είναι αστέρες στο δικό τους μικρό σύμπαν. Σε αυτά τα νησιά, όλοι φαίνεται να γνωρίζονται μεταξύ τους και, όταν οι παίκτες περνούν από τον φούρνο ή το ξυλουργείο, γίνονται αμέσως αντιληπτοί.

Το να είσαι από έναν μικρό τόπο έχει τα πλεονεκτήματά του, όπως γράφουν οι New York Times. Πολλοί από τους παίκτες της ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν μαζί από μικρά παιδιά. Επικοινωνούν σχεδόν ενστικτωδώς και καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Η άμυνά τους είναι εξαιρετικά σφιχτή.

Ο Tomislav Pacak, εκπρόσωπος Τύπου της Κροατικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την παράξενη ομάδα λίγες ημέρες πριν από τον καθοριστικό αγώνα.

Είναι «μια σκληρή, οργανωμένη ομάδα που ξέρει να παίζει ομαδικά».

«Ας το θέσω έτσι», συνέχισε ο κ. Pacak. «Τα Νησιά Φερόε δεν θα κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που δεν πρόκειται να χάσει από δικά της λάθη».