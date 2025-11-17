Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε ύστερα από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στις 9:15 το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή του υδραγωγείου Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει η ιστοσελίδα kozanimedia.gr στο ένα όχημα επέβαινε νεαρός οδηγός, ο οποίος έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας.

Τραυματίας είναι και ο οδηγός του Ι.Χ.Φ., ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές και σε τρία ακόμα σταθμευμένα οχήματα.

Δείτε βίντεο: