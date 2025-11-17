Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη βορειοανατολική Ιταλία. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών αγνοούνται δύο άνθρωποι και έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Συγκεκριμένα, αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος Γερμανός προσπάθησε να βοηθήσει. Και οι δύο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρεται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στην περιοχή Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Self-regenerating storm hits Genoa, Italy 150–180 mm of rain triggers floods, landslides, and Rio Fegino overflow. Civil Protection, Fire Brigade, and police on site.#GenoaFloods #LiguriaStorm #ItalyWeather #ExtremeWeatherpic.twitter.com/B1IBhQKeWG — Alaa Odeh (@OdehAlaaa) November 15, 2025

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια της βορειοανατολικής Ιταλίας. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα. Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Ήδη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.