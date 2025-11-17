Κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας επισκέπτονται τον ιστορικό χώρο στην οδό Πατησίων για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων άνοιξαν από τις 07:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη μία το μεσημέρι (13:00). Νωρίς το πρωί της Δευτέρας κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Θυμίζεται ότι το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Ειδικότερα, ο ΟΑΣΑ έχει προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Κλειστοί από τις 14:00 σταθμοί του μετρό

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.