Η Τσεχία είναι από τους ωραιότερους προορισμούς στην Ευρώπη, με υπέροχα μέρη που αξίζει κανείς να ανακαλύψει. Και μπορεί η Πράγα να είναι η σταρ της χώρας, όμως έχει και πολλά άλλα μέρη που σίγουρα αξίζουν όλη την προσοχή σας.

Ένα από αυτά είναι το Cesky Krumlov, το ξεχωριστό χωριό στη νότια Βοημία, που είναι χτισμένο πάνω σε ένα μαίανδρο του ποταμού Μολδάβα. Όσοι το έχουν επισκεφτεί, συμφωνούν πως είναι ένα «διαμαντάκι», όχι όμως άγνωστο, αφού φημίζεται για το γοτθικού στυλ κάστρο του, ένα από τα μεγαλύτερα της Βοημίας και ολόκληρης της χώρας. Το Cesky Krumlov διαθέτει μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, διατηρώντας τη μεσαιωνική του κληρονομιά. Εξάλλου, από το 1992 συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το ιστορικό κέντρο του με τα ρομαντικά σοκάκια και τα ανακατασκευασμένα μεσαιωνικά σπίτια δίνουν την εικόνα ενός παραμυθένιου μέρους που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Το Cesky Krumlov απέχει 180 χλμ. από την Πράγα, απόσταση όχι μεγάλη για να αποφασίσετε να το επισκεφτείτε, αν βρεθείτε στην τσεχική πρωτεύουσα. Είναι ένας προορισμός που αξίζει!

