Τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. από το Σάββατο (15/11).

Η δολοφονία του επιχειρηματία – μέλους της Greek Mafia όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία ήταν από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου και κόστισε πάνω από 300.000 ευρώ.

Οι τρεις από τους συλληφθέντες που θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης είναι Έλληνες, ενώ το τέταρτο άτομο έχει καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Στα κρησφύγετά τους βρέθηκαν όπλα, χρυσές λίρες, χρήματα και άλλα.

Οι δύο εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε περιοχή της Αθήνας, τον Σεπτέμβριο.

Καταλύτης στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ήταν το χτύπημα που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο σε βάρος του οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι ο οποίος ήταν φίλος παλιότερα του Γιάννη Λάλα και εργαζόταν και σε πρατήριά του, ενώ από τότε είχαν καταφέρει οι Αρχές και τους είχαν ταυτοποιήσει για αυτή την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στη μαφιόζικη εκτέλεση της Αράχωβας και τότε, ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, διαπίστωσαν πως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στη Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Σε συνδυασμό με βιντεοληπτικά υλικά που κατέγραψαν τη διαφυγή τους και μία σειρά από άλλα στοιχεία, συνδυαστικά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες.

Το χρονικό της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Το θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας (1/11) και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε μαζί με παρέα.

Κάποια στιγμή το βράδυ βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, μόλις βγήκε έξω στο μπαλκόνι άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντας τον νεκρό.

Ο 42χρονος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι και είχε απαλλαχθεί στο δικαστήριο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, -4- άτομα (ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών), κατόπιν ευρείας – συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού που τελέστηκε σε περιοχή της Φωκίδας την 01-11-2025, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού, που τελέστηκε σε περιοχή της Αθήνας την 22-09-2025.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, δύο εκ των κατηγορουμένων (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του 42χρονου, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, -2- γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, -2- γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάννη πυροβόλου όπλου, -2- κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, -3- διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και -3- διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Όπως προέκυψε, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την ανθρωποκτονία, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: