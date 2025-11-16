Σωρεία βαριών κατηγοριών περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες ως δράστες της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Η απόπειρα δολοφονίας του

Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα. Ο 42χρονος δέχθηκε ομοβροντία πυρών την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις αρχές το θύμα δέχθηκε σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ενώ η δολοφονία του εκτιμάται ότι έγινε σε εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Και οι δύο κρίθηκαν αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ο 42χρονος είχε πέσει νεκρός στο μπαλκόνι ξενοδοχείου όπου διέμενε, μετά από βροχή από σφαίρες που δέχθηκε σε όλο του το σώμα. Η δολοφονία του είχε αποδοθεί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να ήταν μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ είχε συγκρουστεί και με αρχηγικά μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.