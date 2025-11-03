Βγαλμένες από ταινία δράσης ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 1/11 στον Επτάλοφο που βρίσκεται κοντά στην Αράχωβα, όπου εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο 42χρονος γνωστός ποινικός Γιάννης Λάλας.

Η δολοφονία του 42χρονου σημειώθηκε γύρω στις 23:00 όταν βγήκε από σαλέ όπου διέμενε με μια φίλη του και δύο ακόμη ζευγάρια ενώ οι δράστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι 9 χιλιοστών, τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση.

Το μέρος όπου βρέθηκε νεκρός ο 42χρονος

Κοντά στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε ένα καμένο όχημα

Την αστυνομία ειδοποίησε η φίλη του θύματος, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς σε κοντινή απόσταση βρέθηκε φλεγόμενο όχημα, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

Ο Γιάννης Λάλας ήταν γνωστός στις Αρχές και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ως πιθανός φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου.

Ο 42χρονος όμως είχε αθωωθεί και για τις δύο υποθέσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεσή του με τα εγκλήματα.

Η απόπειρα δολοφονίας του τον Απρίλιο

Πριν από λίγους μήνες και ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2025 όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ο 24χρονος είχε πέσει θύμα απόπειρας δολοφονίας στα Άνω Λιόσια, όταν δύο ένοπλοι που επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ εναντίον του με περισσότερες από 40 σφαίρες από καλάσνικοφ.

Ο ίδιος τότε είχε σωθεί χάρη στο θωρακισμένο όχημά του.