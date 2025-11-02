Καμένο εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, λίγες ώρες μετά τη φονική επίθεση σε σαλέ στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 42χρονος, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί αλλά αθωωθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, εκτελέστηκε με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 23:00, τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκτελεστές τον περίμεναν σε ενέδρα. Ο Λάλας, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι, φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, όμως δεν πρόλαβε. Οι δράστες άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής. Το όχημα βρέθηκε λίγο αργότερα ολοσχερώς καμένο, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν δεύτερο όχημα για να διαφύγουν.

Η Ασφάλεια ερευνά τα ίχνη των δραστών, ενώ εξετάζεται κάθε πιθανό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η ανοιχτή βεντέτα με τη «Greek Mafia» και το χτύπημα στην Αράχωβα

Η υπόθεση του Γιάννη Λάλα φαίνεται να συνδέεται με ένα παλιό και επικίνδυνο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος είχε έρθει σε ευθεία σύγκρουση με κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «Greek Mafia», μετά την επιλογή του να ταχθεί στο πλευρό της ρωσόφωνης ομάδας του διαβόητου «Έντικ».

Η ρήξη δεν ήταν απλώς προφορική. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές, ο Λάλας φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό ηγετικού μέλους της αντίπαλης οργάνωσης, πράξη που θεωρήθηκε «κήρυξη πολέμου» μέσα στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Οι Αρχές εκτιμούν πως από τότε είχε μπει στο στόχαστρο των πρώην συμμάχων του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε εμπλακεί και σε «συμβόλαια θανάτου» κατά μελών της Greek Mafia.

Η απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο Μάιο, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στα Άνω Λιόσια, ενισχύει αυτή την εκδοχή. Τότε, οι δράστες τον γάζωσαν με σφαίρες, όμως ο Λάλας γλίτωσε χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του.

«Σκότωσαν τον φίλο μου, είναι ο Γιάννης Λάλας»

Κοντά στο σημείο βρέθηκε ένα απανθρακωμένο όχημα που πιθανολογείται πως χρησιμοποιήθηκε από τους εκτελεστές, οι οποίοι φαίνεται ότι γνώριζαν καλά τις κινήσεις του θύματος. Είχαν πληροφορηθεί πως ο Λάλας είχε ενοικιάσει μια απομονωμένη βίλα στην περιοχή για να περάσει το Σαββατοκύριακο με τη φίλη του.

Οι δράστες, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο κινητό του. Τότε ο εκτελεστής πήρε θέση απέναντι και «γάζωσε» το σημείο με ριπές από καλάσνικοφ, βάζοντας τέλος στη ζωή του 42χρονου.

Η φίλη του, τρομαγμένη, βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συνέβαινε και αντίκρισε τον άνδρα πεσμένο μέσα σε λίμνη αίματος. Πανικόβλητη, κάλεσε την αστυνομία λέγοντας: «είμαι στη βίλα (….) μόλις σκότωσαν τον φίλο μου, είναι ο Γιάννης Λάλας».