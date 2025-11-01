Νεκρός από τις σφαίρες αγνώστων εκτελεστών έπεσε σήμερα το βράδυ σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας.

Πρόκειται για έναν πολύ σκληρό ποινικό, ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Να πούμε ότι είχε κριθεί αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023.

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών, ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο στις αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας ο δημοσιογράφος.

Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την «εκτέλεση» του συμβολαίου θανάτου.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν έρευνα για τους δράστες.