Ο πόλεμος της Greek Mafia συνεχίζεται αμείωτος εδώ και χρόνια. Τελευταίο θύμα ο 42χρονος Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί και στη συνέχεια αθωωθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Τον εκτέλεσαν σε ένα απομονωμένο σαλέ στην Αράχωβα.

Στο μπαλκόνι «γάζωσαν» τον 42χρονο

Οι δράστες παρακολουθούσαν προσεκτικά όλες του τις κινήσεις και την νύχτα βρήκαν την ευκαιρία που γύρευαν.

Μόλις ο 42χρονος βγήκε στο μπαλκόνι τον γάζωσαν 10 φορές με καλάσνικοφ.

Η σύντροφός του, ειδοποίησε τις Αρχές ενώ οι δράστες διέφυγαν από το σημείο, με το αυτοκίνητο, το οποίο έκαψαν λίγα χιλιόμετρα μακριά.

«Φαίνεται ότι είναι μία οργανωμένη επίθεση, τουλάχιστον έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος θεωρούμε ότι θα δώσει αρκετά σημαντικές πληροφορίες. Μετά από λίγα λεπτά από τη δολοφονία βρέθηκε και ένα όχημα καμένο το οποίο οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι το όχημα διαφυγής των δραστών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας

Το θύμα είχε βρεθεί στο «στόχαστρο» και πάλι τον περασμένο Μάιο, στα Άνω Λιόσια, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε, όταν έγινε σε βάρος του απόπειρα δολοφονίας. Τότε, γλίτωσε χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Ο «μάγειρας» όπως ήταν το προσωνύμιο του, υπήρξε γνωστό πρόσωπο των Αρχών.

Είχε κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ και ενός πυγμάχου. Και για τις δύο υποθέσεις ωστόσο είχε αθωωθεί.

Η χήρα του δημοσιογράφου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media:

«Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πώς νιώθω, με έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου, όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη. Εγώ θα πω, εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός».

Ο 42χρονος τον Μάρτιο του 2025 περιγραφόταν ως διοικητής συντονιστής της ομάδας του «Έντικ» που φέρεται να είχε τον έλεγχο του λαθρεμπόριου τσιγάρων και εμπλεκόταν σε υποθέσεις συμβολαίων θανάτων.

Την έρευνα για την υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου έχει αναλάβει η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, η οποία θα «ξεσκονίσει» όλους τους φακέλους στους οποίους είχε εμπλακεί το όνομα του θύματος προκειμένου να μπορέσει να εντοπίσει τους δράστες της εκτέλεσης του.

Βρέθηκαν τα όπλα, με τα οποία εκτελέστηκε το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου

Το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, αναφέρει ότι ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία φίλη του αλβανικής καταγωγής, που διαμένει στη Ζάκυνθο, και δύο ακόμα ζευγάρια σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα την Παρασκευή.

Το θύμα φαίνεται ότι στην Αράχωβα δεν είχε πάρει κανένα μέτρο ασφαλείας κι όπως αναφέρουν μαρτυρίες, έβγαινε από την Παρασκευή στο μπαλκόνι, όπου τον γάζωσαν 10 φορές με καλάσνικοφ δύο κουκουλοφόροι.

Ζήτημα μάλιστα είναι το πώς γνώριζαν οι δράστες ότι ο 42χρονος είχε μεταβεί εκεί, καθώς ο ίδιος λάμβανε μέτρα ασφαλείας μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του που είχε γίνει τον περασμένο Μάιο στα Λιόσια.

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο έκαψαν λίγα χιλιόμετρα μακριά, και μέσα σε αυτό έκαψαν και τα καλάσνικοφ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα αυτό ήταν κλεμμένο από την Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου.

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία κι όπως τόνισε ο δημοσιογράφος, είναι σημαντικό ότι φαίνεται και από δικογραφία που έχει σχηματιστεί το ποιος μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της επίθεσης.

Πάντως, ο 42χρονος είχε προειδοποιήσει τις Αρχές ότι έβλεπε ύποπτες κινήσεις σε βάρος του. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο 42χρονος είχε πάει κατ’ επανάληψη στις Αρχές και πριν και μετά την απόπειρα δολοφονίας του Μαΐου. Το θύμα ζητούσε την βοήθεια της αστυνομίας στην οποία ανέφερε συγκεκριμένα περιστατικά.