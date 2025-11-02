Στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα ο οποίος, αν και είχε κατηγορηθεί για τον φόνο του συζύγου της, τελικά αθωώθηκε, αναφέρεται η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου.

Η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου, μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του Λάλα, δημοσίευσε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία ανέφερε ότι αισθάνθηκε σαν να ξαναζεί τον θάνατο του συζύγου της.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει χαρακτηριστικά η Στάθα Καραϊβάζ σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο», αναφέρει.