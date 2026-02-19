Ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών κατά συγχώνευση (εκτιτέα τα 8) επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο, για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων στις δομές. Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι για να μείνει ελεύθερος ο πατέρας Αντώνιος θα πρέπει να καταβάλει περισσότερα από 60.000 ευρώ.

Ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για περισσότερες πράξεις από όσες είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως, με αποτέλεσμα η ποινή του σχεδόν να διπλασιαστεί. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί ποινή τεσσάρων ετών και τριών μηνών μετατρέψιμη σε χρήματα, ενώ του είχε χορηγηθεί και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα Αντώνιο για 9 από τις 19 συνολικά πλημμεληματικές πράξεις που του αποδίδονται, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές. Ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου» κρίθηκε ένοχος, κατά περίπτωση, για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο καταδικάστηκαν ένα πρώην μέλος του ΔΣ της οργάνωσης σε ποινή 4 ετών και 7,5 μηνών, ένας πρώην εργαζόμενος σε ποινή 3 ετών και 4 μηνών, ένας πρώην υπεύθυνος των παιδαγωγών του Βόλου σε ποινή 1 έτους και 8 μηνών και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο σε ποινή 2 ετών και ενός μήνα. Προς 10 ευρώ ημερησίως μετατρέπεται η ποινή και για δύο από τους συγκατηγορουμένους του πατέρα Αντωνίου, ενώ για τους άλλους δύο στους οποίους επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές, η ποινή αναστέλλεται. Σε δύο από τους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Οι τέσσερις συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης, ενώ αντίθετα απαλλάχθηκαν πλήρως δύο κατηγορούμενοι.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί από τέσσερις μάρτυρες το αδίκημα της ψευδορκίας αλλά και η περίπτωση να υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί και συνεργοί.

«Κατάθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός.

Από τη δικαστική αίθουσα απουσίαζαν τόσο ο πατέρας Αντώνιος όσο και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης όλο το προηγούμενο διάστημα.

Την ενοχή των πέντε κατηγορουμένων είχε προτείνει και η εισαγγελέας της έδρας, Παναγιώτα Συμιγιάννη, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν «πρόσωπο αναφοράς», αφού, όπως είπε, «ήταν εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και ηγέτης της Κιβωτού του Κόσμου και όλα περνούσαν από το χέρι του, καθώς τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε». Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ οι τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες.