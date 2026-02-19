Πέφτει η αυλαία της δίκης σε δεύτερο βαθμό, του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση που αφορά στις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές.

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων έκρινε ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις από τους συγκατηγορουμένους του ενώ αθώωσε δύο. Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο. Και αυτό γιατί κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της «Κιβωτού», κρίθηκε ένοχος, κατά περίπτωση, για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή ακόμη τεσσάρων συνεργατών του πατέρα Αντωνίου και απάλλαξαν πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους. Μεταξύ των προσώπων που καταδικάστηκαν είναι πρώην μέλος του ΔΣ της Κιβωτού, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, οι οποίοι καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.