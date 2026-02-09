Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν και κόρη του περιώνυμου εκδότη Ρόμπερτ Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης, καταθέτει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή.

Η ακρόαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και η Γκισλέιν Μάξγουελ θα απευθυνθεί στην επιτροπή του Κογκρέσου από τη φυλακή της στο Τέξας. Συμπίπτει με τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη από τη δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου τεράστιου όγκου εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν που εκθέτουν πλήθος δημοσίων προσώπων.

Οι περισσότερες των τριών εκατομμυρίων σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον διώξεις.

Αλλά, αν και η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου δεν σημαίνει απαραίτητα αξιόποινη ή αξιόμεμπτη πράξη, πολλοί φοβούνται το ωστικό κύμα των αποκαλύψεων για τις παρελθούσες σχέσεις τους με τον χρηματιστή σεξουαλικό εγκληματία.

Ο Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της επιτροπής Ερευνών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που κυριαρχείται από τους Ρεπουμπλικανούς ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου την ακρόαση της 64χρονης Γκισλέιν Μάξγουελ, που αναμένεται εδώ και μήνες.

Οι συνήγοροί της απαιτούσαν από το Κογκρέσο ποινική ασυλία σε αντάλλαγμα της κατάθεσής της.

Από τη στιγμή που το Κογκρέσο δεν χορήγησε αυτήν την ασυλία, οι συνήγοροι της Μάξγουελ προειδοποίησαν ότι θα επικαλεστεί το δικαίωμά της στη σιωπή για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό της, δικαίωμα που εγγυάται η πέμπτη τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος.

Κατά συνέπεια «η ακρόαση αυτή δεν έχει άλλον στόχο παρά το απόλυτο πολιτικό θέατρο και την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η επιτροπή δεν θα εξασφαλίσει κατάθεση, ούτε απαντήσεις ούτε νέα στοιχεία», έχουν προειδοποιήσει οι συνήγοροι της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Ρο Χάνα, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επιστολή που περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις τις οποίες υπολογίζει να θέσει στην Γκισλέιν Μάξγουελ, ακόμα και αν αρνηθεί να απαντήσει.

«Έχετε, εσείς ή ο κ. Έπσταϊν, οργανώσει, διευκολύνει ή επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ την πρόσβαση σε ανήλικες;», είναι η μία από τις ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση αφορά σε εν δυνάμει συνεργούς του Έπσταϊν. «Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχουν διωχθεί;»

Ο βουλευτής θα ρωτήσει επίσης ποιες είναι «οι ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες Πληροφοριών, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη Ρωσία και το Ισραήλ, με τις οποίες ο κ. Έπσταϊν μοιράστηκε πληροφορίες ή για λογαριασμό ποιων ενεργούσε».

Συνάντηση με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπανς, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου, σε μία πολύ ασυνήθιστη κίνηση, την Γκισλέιν Μάξγουελ στη Φλόριντα, όπου τότε εξέτιε την ποινή της, για να την ανακρίνει επί μιάμιση ημέρα.

Λίγο καιρό μετά, μεταφέρθηκε σε νέα χαλαρότερη φυλακή στο Τέξας, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα πρακτικά αυτής της συνομιλίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, η Γκισλέιν Μάξγουελ δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο σενάριο της αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν τον Αύγουστο 2019 στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, χωρίς να είναι σε θέση να κάνει υποθέσεις για την ταυτότητα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον θάνατο του συνεργού και συντρόφου της.

Μερίδα των Αμερικανών και πρόσωπα της ριζοσπαστικής δεξιάς θεωρούν ότι ο χρηματιστής δολοφονήθηκε για να μην ενοχοποιήσει προσωπικότητες που είχαν επωφεληθεί από τις δραστηριότητές του.

Κατά την ίδια συνομιλία, η Γκισλέιν Μάξγουελ δηλώνει ότι ο Έπσταϊν δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» και ότι «δεν έχει γνώση» για τυχόν εκβιασμούς σημαντικών προσωπικοτήτων.

Η ίδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει καλέσει χωριστά για το τέλος του μήνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, και τη σύζυγό του Χίλαρι, πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τις σχέσεις που διατηρούσε ο Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δύο ζήτησαν δημόσια ακρόαση λέγοντας ότι θέλουν να εμποδίσουν την εργαλειοποίηση των δηλώσεών τους από τους Ρεπουμπλικανούς.