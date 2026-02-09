Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας και η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσαν «εξαιρετικά ανήσυχοι» από τις αποκαλύψεις των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή.

Στην πρώτη του ανακοίνωση σχετικά με το σκάνδαλο, εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε σήμερα: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έχουν ανησυχήσει έντονα από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους είναι πάντα με τα θύματα».

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο θείος του Ουίλιαμ, ο οποίος έχει ζητήσει συγγνώμη για τη μακροχρόνια φιλία του με τον αποθανόντα Αμερικανό χρηματιστή, αλλά έχει διαψεύσει ότι διέπραξε κάτι αξιόμεμπτο.

Η σημερινή ανακοίνωση του πριγκιπικού ζεύγους ωστόσο δεν αναφέρεται στον Άντριου, αλλά γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία σκάνδαλα που αφορούν τον πρώην πρίγκιπα κινδυνεύουν να επισκιάσουν άλλες βασιλικές δραστηριότητες.

Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη σημερινή ημέρα που ο Ουίλιαμ ξεκινάει την επίσημη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, μια επίσκεψη η οποία έχει χαρακτηριστεί πολύ σημαντική από διπλωματικής πλευράς.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ουίλιαμ προτιμά να κόψει περαιτέρω τους δεσμούς με τον ατιμασμένο θείο του, τόσο ο ίδιος όσο και άλλα υψηλά στην ιεραρχία μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν αποφύγει να σχολιάσουν τις κατηγορίες εις βάρος του.