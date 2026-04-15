Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο «ιερός πόλεμος» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Βατικανό. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πάπα Λέοντα, με φόντο τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, την ώρα που η κόντρα συμπαρασύρει και την Τζόρτζια Μελόνι. Με μια ανάρτηση γεμάτη ειρωνεία στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ποντίφικα να αναλογιστεί τη σκληρότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης, υπεραμυνόμενος των στρατιωτικών κινήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.



«Θα πει κάποιος στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες;» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως είναι «απολύτως απαράδεκτο» να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα.



Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο Πάπας Λέων καταδίκασε τον πόλεμο και επέκρινε τις δηλώσεις Τραμπ περί «αφανισμού του πολιτισμού του Ιράν». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε την κριτική αναπάντητη, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα «αδύναμο στο έγκλημα και τα πυρηνικά».



Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ δημοσίευσε μια AI εικόνα που τον παρουσίαζε ως «Μεσσία», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων ακόμη και από τους Ευαγγελικούς συμμάχους του. Ο ίδιος αργότερα απέσυρε την εικόνα, ισχυριζόμενος αμήχανα πως δεν υποδυόταν τον Χριστό, αλλά τον… γιατρό.

Στο «στόχαστρο» και η Μελόνι

Η θύελλα έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αν και στενή σύμμαχος του Τραμπ, πήρε το μέρος του Βατικανού, δηλώνοντας πως ο Πάπας έχει κάθε δικαίωμα να καταδικάζει τον πόλεμο.



Η αντίδραση του Τραμπ ήταν ακαριαία και σκληρή: χαρακτήρισε τις δηλώσεις της «απαράδεκτες» και υποστήριξε πως η Μελόνι «δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος», προκαλώντας τριγμούς στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ρώμης.

Γιατί η κόντρα αυτή αλλάζει τις ισορροπίες

: Ο Τραμπ ρισκάρει να χάσει μέρος των Καθολικών ψηφοφόρων. Διεθνείς συμμαχίες : Η ρήξη με τη Μελόνι δείχνει τη νευρικότητα της αμερικανικής ηγεσίας απέναντι στην ευρωπαϊκή κριτική.

: Η ρήξη με τη Μελόνι δείχνει τη νευρικότητα της αμερικανικής ηγεσίας απέναντι στην ευρωπαϊκή κριτική. Πυρηνική απειλή: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ως το απόλυτο επιχείρημα για τη συνέχιση των βομβαρδισμών, σύμφωνα με το Politico.

Στο μεταξύ, επεισοδιακή εξελίχθηκε η ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στη Γεωργία, όταν επιχείρησε να κάνει «μάθημα θεολογίας» στον Πάπα Λέοντα. Η κόντρα της κυβέρνησης Τραμπ με το Βατικανό για τον πόλεμο στο Ιράν μεταφέρθηκε στις κερκίδες, με το κοινό να ξεσπά σε αποδοκιμασίες.

Το «μάθημα» του Βανς στον Ποντίφικα

Ο Τζέι Ντι Βανς, απαντώντας στις συνεχείς εκκλήσεις του Πάπα για ειρήνη και την καταδίκη της βίας ως «παράλογης και απάνθρωπης», επέλεξε να σηκώσει τους τόνους. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε ευθέως τη θεολογική προσέγγιση του Ποντίφικα, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα πως «ο Θεός δεν είναι ποτέ με την πλευρά εκείνων που κρατούν το ξίφος».



«Ήταν ο Θεός στο πλευρό των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Ήταν με το μέρος εκείνων που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης; Εγώ πιστεύω πως η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο Βανς, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων. Την ώρα που ο Βανς καλούσε τον Πάπα να είναι «προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας» και να διασφαλίζει ότι τα λόγια του «αγκυρώνονται στην αλήθεια», ένας άνδρας από το κοινό άρχισε να φωνάζει με δύναμη: «Ο Ιησούς δεν στηρίζει γενοκτονίες!».



Ο Αντιπρόεδρος, φανερά ενοχλημένος αλλά προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, απευθύνθηκε στον διαδηλωτή λέγοντας: «Ε, εσύ, τυχαίε τύπε που ουρλιάζεις, σου είπα ότι θα απαντήσω στο σημείο σου, απλώς θέλω να τελειώσω πρώτα με την ερώτηση».

Το σχίσμα με τους Καθολικούς

Η στάση του Βανς αντανακλά τη γενικότερη γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία δείχνει αποφασισμένη να συγκρουστεί με την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας για το Ιρανικό ζήτημα. Ωστόσο, η δημόσια αντιπαράθεση με τον Πάπα φαίνεται να προκαλεί τριγμούς στη βάση των Ρεπουμπλικανών, με τις αντιδράσεις τύπου «heckling» (διακοπή ομιλίας με φωνές) να γίνονται όλο και πιο συχνές.

Τα βασικά σημεία της κόντρας

: Ο Βανς υποστηρίζει τον «δίκαιο πόλεμο», ενώ ο Πάπας Λέων εμμένει στην απόλυτη ειρήνη. Ιστορικοί παραλληλισμοί: Η κυβέρνηση Τραμπ παρομοιάζει την επιχείρηση στο Ιράν με την απελευθέρωση από τον Ναζισμό. Εσωτερική αντίδραση: Η λέξη «γενοκτονία» αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο έντονα σε συγκεντρώσεις των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με την Daily Mail.









