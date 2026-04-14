Ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή δηλώσεις που προκάλεσαν πολιτικό «σεισμό» στην Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, δηλώνοντας απογοητευμένος από τη στάση της.

«Είμαι συγκλονισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια «δεν είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Μελόνι δεν στηρίζει κρίσιμα ζητήματα, όπως, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τις προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων.

«Δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», δήλωσε.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και για ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ιταλίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγε μόλις πριν από έναν μήνα, όταν ο Τραμπ χαρακτήριζε τη Μελόνι «σπουδαία ηγέτιδα» και «φίλη», επισημαίνοντας ότι «προσπαθεί πάντα να βοηθήσει». Η αλλαγή στάσης υποδηλώνει ένα σαφές ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών, το οποίο φαίνεται να βαθαίνει.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τις δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι για τον Πάπα Λέων, τις οποίες έκανε τη Δευτέρα (13/4). Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα σχόλια του Τραμπ προς τον ποντίφικα, υπογραμμίζοντας:

«Θεωρώ απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα. Ο Πάπας είναι η κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας και είναι σωστό και φυσιολογικό να ζητά ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου».

Αρχικά, η Μελόνι είχε αποφύγει να τοποθετηθεί δημόσια, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ιταλία. Ωστόσο, στη συνέχεια υιοθέτησε πιο αυστηρή στάση.

Η αντιπαράθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποστάσεων που φαίνεται να κρατούν Ευρωπαίοι ηγέτες από τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και πρόσωπα που στο παρελθόν θεωρούνταν πολιτικοί του σύμμαχοι.