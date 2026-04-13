Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Νόμιζα ότι το νόημα της δήλωσής μου σήμερα το πρωί ήταν σαφές, αλλά θα το επαναλάβω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα. Ο Πάπας είναι ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, και είναι σωστό και φυσιολογικό να επικαλείται την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

Πάπας Λέων: Θα συνεχίσω να μιλάω χωρίς φόβο κατά του πολέμου

Νωρίτερα, ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε ότι «θα συνεχίσει να μιλάει χωρίς φόβο κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης», σημειώνοντας ότι δεν έχει «καμία πρόθεση» να κάνει διάλογο με τον Τραμπ, μετά την επίθεση εναντίον του.

«Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά εννοείται ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μακριά από τον τρόπο κάποιων ανθρώπων», ανέφερε ο 267ος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Κράτους του Βατικανού μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο ενώ κατευθυνόταν στην Αλγερία.

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, προωθώντας την ειρήνη, μέσω διαλόγου και αναζήτησης δίκαιων λύσεων», πρόσθεσε.

Η επίθεση Τραμπ: Είναι αδύναμος και απαράδεκτος – Πρέπει να σοβαρευτεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/04), λέγοντας ότι ο πρώτος Αμερικανός πάπας πρέπει να «σταματήσει να υποχωρεί στη Ριζοσπαστική Αριστερά».

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα. Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός. Η αδύναμη στάση του Λέοντα απέναντι στο έγκλημα και στα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το γεγονός ότι συναντάται με υποστηρικτές του Ομπάμα όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, έναν αποτυχημένο της Αριστεράς», αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Πάπα «να συνέλθει και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός», ενώ δήλωσε ότι περιέγραψε τον αδελφό του Πάπα, ως υποστηρικτή του κινήματός του «MAGA».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε φωτογραφία στην πλατφόρμα του Truth Social, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζεται ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει», με φόντο την αμερικανική σημαία και το Άγαλμα της Ελευθερίας.