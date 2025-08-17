Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 19χρονος και ο 27χρονος, που συνελήφθησαν σχετικά με την πυρκαγιά στα Συχαινά της Πάτρας. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, σε βαθμό κατ’ εξακολούθηση και σε συνεργασία. Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη φωτιά.

Σημειώνεται ότι για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας είχε προηγηθεί σύλληψη ενός 25χρονου, ενώ επιπλέον προσήχθη άτομο που κινούνταν με τέσσερις αναπτήρες στην περιοχή της Αρόης.

Όσον αφορά τη φωτιά στα Συχαινά, ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε και όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Αντίθετα, ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογραφήθηκε, ενώ ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.