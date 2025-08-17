Στο κρατητήριο του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς κατέληξε μετά από νυχτερινή έξοδο το βράδυ του Σαββάτου ο αδερφός πολύ γνωστής τηλεπαρουσιάστριας.

Ο 38χρονος, οδηγώντας ένα μαύρο Ι.Χ. αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, προσπέρασε αντικανονικά όχημα του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς και στη συνέχεια δεν σταμάτησε στο σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει καταδίωξη, με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 38χρονου να ακινητοποιείται μετά από λίγα λεπτά. Ωστόσο, φέρεται πως όταν οι αστυνομικοί του επέδειξαν τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες και του ανακοίνωσαν την ιδιότητά τους, αυτός έσπρωξε τον έναν και να πέταξε κάτω την ταυτότητά του.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί, ενώ ακολούθησε και αλκοτέστ από αστυνομικούς της Τροχαίας, με αποτέλεσμα θετικό και συγκεκριμένα 0,66 mg/l εκπνεόμενου αέρα.