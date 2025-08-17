Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκαν πριν από λίγη ώρα δύο από τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, με τον έναν εξ αυτών να έχει ομολογήσει, λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά στα σημεία από τα οποία είχε περάσει.

Ο 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μέσα σε οικοπεδική έκταση. Αμέσως μετά την αποχώρησή του από το σημείο, φέρεται να εκδηλώθηκε φωτιά.

Οι κινήσεις του καταγράφηκαν τόσο από κάμερα ασφαλείας όσο και από φωτογράφο που βρισκόταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθείς προέβαλε αντίσταση κατά τη στιγμή που οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ κατά την προσαγωγή του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου που απαίτησαν την απελευθέρωσή του.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό και αναμένεται να λογοδοτήσει αύριο, Δευτέρα.