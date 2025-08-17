Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχετικά με πρόσφατο συμβάν μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου μετανάστης επιτέθηκε φραστικά και προσέβαλε τους Εύζωνες. Ο υπουργός σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έδειξε πλήρη αδιαφορία για τις αρχές και τις αξίες της χώρας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης, η αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει ο μετανάστης έχει ήδη σταματήσει να εξετάζεται. Σύμφωνα με πράξη που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής και επιστροφής (απέλασης), έπειτα από σιωπηρή διακοπή της διαδικασίας και απόρριψη του αιτήματος.

Παράλληλα, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δόθηκε εντολή να συμπεριληφθεί στον φάκελο του συγκεκριμένου προσώπου και το αποδεικτικό υλικό από το περιστατικό στο Σύνταγμα.

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει:

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

