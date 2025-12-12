Εντυπωσιάζει βίντεο που δείχνει τεράστιες καταβόθρες που έχουν εμφανιστεί σε περιοχές της Τουρκίας.

Μια νέα αξιολόγηση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) κατέγραψε 684 καταβόθρες σε Ικόνιο, Καραμάν και Ακσαράι, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι σήμερα για το πώς η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ξηρασία και η ανεξέλεγκτη χρήση υπόγειων υδάτων αναδιαμορφώνουν την περιοχή.

Οι αρχές σημειώνουν ότι το οροπέδιο στο Ικόνιο βλέπει σταθερή αύξηση στις καταβόθρες καθώς τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων πέφτουν, προκαλώντας καθίζηση ή κατάρρευση της επιφάνειας του εδάφους. Προηγούμενη έρευνα της AFAD είχε εντοπίσει 655 καταβόθρες μόνο στο Ικόνιο και η νέα φάση του έργου επιβεβαιώνει ότι ο αντίκτυπος πλέον ξεπερνά τα όρια της περιοχής.

Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, with new ones showing up, fueled by extreme drought. pic.twitter.com/AaSdD3YNap — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της AFAD βάσει των μηχανισμών σχηματισμού, 331 καταβόθρες στο Ικόνιο εμπίπτουν στην κατηγορία «cover collapse», έναν τύπο που χαρακτηρίζεται από αιφνίδιες και βαθύτερες καταρρεύσεις. Άλλες 273 σχετίζονται με «cover subsidence», όπου το έδαφος βυθίζεται σταδιακά, ενώ 51 αποδόθηκαν σε διάβρωση του υποκείμενου βραχώδους στρώματος.

Η Καραπινάρ αναδεικνύεται σε επίκεντρο της δραστηριότητας

Η κατανομή των καταβοθρών δεν είναι ομοιόμορφη. Η χαρτογράφηση της AFAD δείχνει ότι 534 σχηματισμοί στο Ικόνιο βρίσκονται στην περιοχή της Καραπινάρ, ενώ άλλοι είναι διάσπαρτοι σε περιοχές της χώρας.

Η διευρυμένη έρευνα κατέγραψε επίσης 20 καταβόθρες στο Καραμάν και εννέα στο Ακσαράι, ανεβάζοντας το σύνολο της περιοχής στις 684.

Ο Αλί Ιχσάν Κορπέζ, επαρχιακός διευθυντής της AFAD στο Ικόνιο, εξήγησε ότι ο οργανισμός εργάζεται για την παραγωγή χαρτών ευαλωτότητας για διάφορους τύπους κινδύνων σε όλη την Τουρκία.

Αγροτικές περιοχές επηρεάζονται – καμία απειλή για οικισμούς μέχρι στιγμής

Ο Κορπέζ είπε ότι η πρώτη φάση της μελέτης, που ολοκληρώθηκε το 2020–2023, επέτρεψε στις αρχές να δημιουργήσουν έναν λεπτομερή Χάρτη Ευαισθησίας Καταβοθρών. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες εστιάζουν στους σχηματισμούς που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημιές. Η δεύτερη φάση, που ξεκίνησε φέτος, διευρύνει την περιοχή μελέτης και βασίζεται σε ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει στο προσωπικό να καταγράφει συντεταγμένες επί τόπου και να μεταδίδει δεδομένα απευθείας στο κέντρο.

Ο Κορπέζ τόνισε ότι όλες οι καταγεγραμμένες καταβόθρες βρίσκονται σε αγροτικές ή γεωργικές περιοχές και ότι «δεν έχει εντοπιστεί καμία καταβόθρα που να απειλεί οικισμό». Σημείωσε επίσης πως δεν έχει υπάρξει κανένα περιστατικό που να θέτει σε κίνδυνο κατοίκους, ενώ η δουλειά για την ενίσχυση της ετοιμότητας συνεχίζεται.