Ένα θρίλερ μυστηρίου εκτυλίχθηκε στο Κολοράντο, όταν τα λείψανα του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου που εξαφανίστηκε πριν 7 χρόνια, βρέθηκαν στην καμινάδα ενός εγκαταλελειμμένου ξύλινου σπιτιού, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενάμιση χιλιομέτρου από το σπίτι του. Μυστήριο παραμένουν οι λεπτομέρειες του θανάτου του.

Το 2015, εργάτες που κατεδάφιζαν το ξύλινο σπίτι, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο για πάνω από μια δεκαετία, παρατήρησαν μια έντονη δυσοσμία. Ψάχνοντας να βρουν από πού ερχόταν η έντονη δυσοσμία, μετακίνησαν ένα έπιπλο μπροστά από το τζάκι, και στο κάτω μέρος της καμινάδας βρήκαν διπλωμένα ρούχα, τα οποία ανήκαν στον αγνοούμενο έφηβο. Μέσα στην καμινάδα εντοπίστηκαν τα μουμιοποιημένα λείψανα του Τζόσουα Μάνταξ, ο οποίος αγνοείτο από τον Μάιο του 2008.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τα λείψανά του μέσω οδοντιατρικών στοιχείων, αλλά και επειδή του έλειπε η άκρη του δεξιού του δείκτη. Επιπροσθέτως, από τη στάση του σώματός του, που βρισκόταν σε εμβρυακή θέση, οι αρχές συμπέραναν ότι είχε εισέλθει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω, προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση στο κλειδωμένο κτίσμα. Ο θάνατός του προήλθε από ατύχημα, ενώ δεν υπήρχε κανένα ίχνος από τραυματισμό, δήλωσαν οι αρχές της κομητείας. Οι αρχές δεν εξέτασαν ποτέ το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Άγνωστο παραμένει επίσης για πόσο καιρό τα λείψανά του βρίσκονταν στην καμινάδα.

Η οικογένειά του κάνει λόγο για έναν έφηβο που ήταν έξυπνος, ταλαντούχος μουσικός, και τα πήγαινε καλά στο σχολείο.

Είπαν επίσης πως δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο μπορεί να βρέθηκε στην καμινάδα ο Τζόσουα. Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, ο μεγαλύτερος του αδελφός, ο Ζάκαρι, είχε αυτοκτονήσει δύο χρόνια προτού εξαφανιστεί ο Τζόσουα.

Ο πατέρας τους, Μάικ Μάνταξ, που έχει και δύο κόρες, δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Daily Mail: «Κηδέψαμε τον μεγαλύτερο του αδελφό πριν δύο χρόνια, κάτι που κόστισε πολύ στον Τζόσουα. Όταν πέθανε ο αδελφός του, ο Τζόσουα ήταν συντετριμμένος. Το σοκ ήταν μεγάλο για όλη την οικογένεια, αλλά ο Τζόσουα ειδικά του είχε τρομερή αδυναμία».