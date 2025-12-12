«Εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Έχουμε πει λοιπόν, συντεταγμένα να έρθουν, να επιλέξουν αντιπροσωπεία, να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Είναι πράγματι μια δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα, παραδέχθηκε ο κ. Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο την Μαρία Γεωργίου.

«Είναι τα προβλήματα που προέκυψαν και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν αμφισβητούμε ότι δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια όσα έπρεπε να γίνουν. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά και σε κάποιο προηγούμενο χρόνο, ώστε να μην έχουμε φτάσει εδώ. Όμως εδώ είμαστε, να θωρακίσουμε τον οργανισμό θεσμικά. Ήδη χθες στην Επιτροπή, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που έχει διάταξη μέσα για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», συνέχισε ο υφυπουργός.

Ως προς τη χθεσινή συνάντηση που έγινε μεταξύ Κ. Χατζηδάκη και αγροτών της Κρήτης, εξηγώντας πώς έγινε, την ίδια ώρα που τόσες ημέρες κινητοποιήσεων, είναι ζητούμενο να οριστεί μια αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπεί τους αγρότες σε μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία της κυβέρνησης, ερωτηθείς αν έγινε κάποια εξαίρεση απάντησε «δεν είναι εξαίρεση. Ζήτησαν από το νησί της Κρήτης οι εκπρόσωποί τους να έρθουν να συναντήσουν τον κύριο Χατζηδάκη και απ’ ό, τι γνωρίζω έγινε μια ουσιαστική συζήτηση και με τον κύριο Χατζηδάκη και με τον κύριο Τσιάρα και μάλιστα σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση σε συνέχεια της χθεσινής σε τεχνικό επίπεδο απ’ ό,τι ξέρω, για να δουν προβλήματα που έχουν προκύψει για ανθρώπους κτηνοτρόφους που έχουν παραγωγικά κριτήρια, δηλαδή έχουν τιμολόγια πώλησης κρέατος, τιμολόγια πώλησης γάλακτος, τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών».

Μειώθηκε ο ΦΠΑ από το 13 στο 6%

«Εδώ θέλω να πω ότι, για το κόστος παραγωγής έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή ότι μειώσαμε τον ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 στο 6. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μειώσαμε τα λιπάσματα, γιατί είναι κόστος παραγωγής το λίπασμα, από το 13% ΦΠΑ στο 6%, στα αγροτικά μηχανήματα από το 24 στο 13 και φορολογικά κίνητρα βεβαίως. Και στο θέμα της ενέργειας, τον Απρίλιο του 24 μπήκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για το τιμολόγιο Γαία. Θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο μετά από διάλογο και έδωσε τιμές το Υπουργείο με την κατεύθυνση του πρωθυπουργού, οι οποίες συμφωνήθηκαν και οι κάτοχοι σύνδεσης αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν τιμή αγοράς τιμής της κιλοβατώρας 9,8 λεπτά. Αυτοί που ήταν σε συμβολαιακή γεωργία ή σε συνεργατικά σχήματα 9,3 λεπτά. Λοιπόν έχουν γίνει αυτή η τιμή για τα δύο πρώτα χρόνια. Δηλαδή ισχύει μέχρι τον Απρίλιο- Μάιο του 26 και από κει και πέρα το 1/3 παραμένει σε αυτές τις τιμές για 8 χρόνια και υπάρχει μια αναλογική διαμόρφωση της τιμής» προσέθεσε.

Τι ισχύει με το πάγωμα οφειλών

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πάγωμα των υποχρεώσεων των αγροτών προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, ο κ. Ανδριανός επισήμανε τα εξής: «Πάγωμα οφειλών έχουμε κάνει σε περιπτώσεις συγκεκριμένες και έχουμε θεσμοθετήσει όπως το Μέτρο 23 που πήραν αρκετοί αγρότες σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που είχαν πάνω από 30% ζημιά, μείωση του εισοδήματος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά του 24. Πήραμε πρωτοβουλία ώστε να είναι ακατάσχετα. Έχουμε πάρει μέτρα. Όμως πράγματι υπήρξε καθυστέρηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Όλοι ζητάνε και πρώτοι από όλους οι έντιμοι αγρότες να αλλάξει το σύστημα, να είναι διαφανές, να είναι δίκαιο. Αυτό κάνουμε τώρα με αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που κάνουμε, όπως σας είπα το νομοσχέδιο την άλλη βδομάδα ή νόμος ώστε η υπαγωγή στην ΑΑΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ να διασφαλίζει αυτά που λέμε, δηλαδή τους διασταυρωτικούς ελέγχους, ώστε να μην βρίσκει κανένας επιτήδειος τη διαδρομή για να χρήματα που δεν δικαιούται. Θα υπάρχουν έλεγχοι και ιδιαίτερα από το 26 και γεωχωρικά δεδομένα πολύ πιο ακριβή και ηλεκτρονική σήμανση στα ζώα».

Σχετικά με ένα από τα κύρια αιτήματα, την τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα, ο υφυπουργός σημείωσε «αυτό είναι μια παράμετρος που θα την εξετάσουμε, θα το συζητήσουμε και με την ΔΕΗ, να δούμε τι περιθώριο υπάρχει μείωσης ή επέκτασης του Γαία. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε.

Τίποτα δεν αποκλείουμε. Αν αποκλείεις δεν κάνεις διάλογο. Όμως διάλογος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Δεν πρέπει να πάμε σε πολιτικές πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν με τη χώρα λοιπόν να μπαίνει σε κρίση. Αυτό που κάνουμε είναι μια πολιτική σύνεσης, υπευθυνότητας».

Ως προς την κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να διαχειριστεί μια κατάσταση που τελικά της ξέφυγε, ο κ. Ανδριανός αντέτεινε ότι δεν είναι έτσι.

«Καταρχήν αυτά είναι κατά βάσιν ευρωπαϊκά χρήματα. Εκτός της αποζημίωσης που δίνουμε για την ευλογιά που είναι εθνικά χρήματα. Κατά βάση λοιπόν, είναι η βασική ενίσχυση. Η βασική ενίσχυση δινόταν 28η Οκτωβρίου, μια δυο μέρες πριν, μια δυο μέρες μετά. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Φέτος, μετά από αίτημα των αγροτών δώσαμε παράταση για το ΟΣΔΕΛΜ για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 20 Οκτωβρίου. Δεν μπορούν λοιπόν να γίνουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι μέσα σε μια εβδομάδα και οι πληρωμές σε μια εβδομάδα. Τι έγινε λοιπόν; Καθυστερήσαμε γιατί έπρεπε να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και σας θυμίζουμε ότι με τα ρεπορτάζ τα δικά σας που έχουν ενημερωθεί και οι αγρότες, ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ με ελέγχους από τον OLAF, από την Οικονομική Αστυνομία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Δικαιοσύνη, από την Εισαγγελία την δική μας. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη και προσπαθούμε όλον αυτό τον καιρό και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσιάρας σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήραμε πριν 20 μέρες περίπου το πράσινο φως να προχωρήσουμε με την έγκριση του Action Plan 2 που ήταν προαπαιτούμενο για να έχουμε και να διασφαλίσουμε την ομαλή ροή των επιδοτήσεων. Γιατί δεν ήταν τίποτα δεδομένο. Γιατί τα θεωρούν ότι είναι λεφτά που μας χρωστάνε κλπ. Δεδομένο δεν ήταν. Βεβαίως τους το οφείλουμε και τα οφείλουμε στους έντιμους αγρότες. Αυτό κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε διασταυρωτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν πήραν χρήματα. Όποιος έχει αδικηθεί όμως θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν τις ενστάσεις και να προχωρήσουμε να πληρώσουμε όσους δικαιούνται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι πρακτικές του παρελθόντος δεν ισχύουν. Και να πω, κάθε μέρα όλες αυτές οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες. Δεν είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων. Ήταν και έχουν ανακοινωθεί και αν ανατρέξετε και σε συνεντεύξεις και δικές μου, έχω πει σχεδόν τις ημερομηνίες επακριβώς για κάθε πληρωμή.

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής ενισχύσεων

Εμείς ακολουθούμε ένα χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων. Την άλλη εβδομάδα προχωράνε οι ενισχύσεις, η εξόφληση της βασικής. Έρχονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να απαντήσω για τα ασφάλιστρα. Γιατί λένε, μα τους πήρατε τα ασφάλιστρα. Δεν πήραμε ασφάλιστρα από την ενίσχυση. Οι ίδιοι οι αγρότες έχουν εξουσιοδοτήσει αντί να πληρώνουν οι ίδιοι τα ασφάλιστρα, ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός οργανισμός, εισπράττει ασφάλιστρα, πληρώνει ζημιές, οι ζημιές είναι μεγάλες και πολλές φορές δε φτάνουν τα ασφάλιστρα και έρχεται με εντολή του πρωθυπουργού και το ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει και τον ΕΛΓΑ και μαζί με αυτά τα χρήματα λοιπόν αποζημιώνουν με τους πληγέντες που είναι πραγματικά πάρα πολλοί και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από το χαλάζι, από τον παγετό.

Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν πάλι στους αγρότες. Είχα πάει εγώ ο ίδιος πριν από καιρό στον Έβρο. Είχαμε δεσμευτεί για την αποζημίωση της μηδικής. Είναι μια καλλιέργεια ιδιαίτερα στον Έβρο. Ήδη έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Έχει πάρει ΦΕΚ. Θα γίνει καταβολή περίπου δύο εκατομμυρίων 2.200.000 στον Έβρο και σε άλλες κάποιες άλλες περιοχές που είναι στο πλαίσιο αυτό της αποζημίωσης. Ό, τι έχουμε πει το κάνουμε πράξη. Και όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα τα έχουμε ανακοινώσει και με μεγάλα προβλήματα και μεγάλη προσπάθεια, γιατί έχουμε έναν Οργανισμό προβληματικό, τον οποίο τον εξυγιαίνουμε, θα πληρώσουμε όσους δικαιούνται» ανέφερε χαρακτηριστικά.