Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κάτοικοι της Σαναά ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή, κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης της πόλης. Εικόνες δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από εγκατάσταση που πιστεύεται ότι είναι σταθμός παραγωγής.