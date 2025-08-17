Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

The Israeli Navy is striking in Yemen, in the Houthis’ area of Sana’a. According to reports, the Haziz power station was hit. pic.twitter.com/vQxm1CSe6f — Israel Unplugged (@UnplugIsrael) August 17, 2025

Κάτοικοι της Σαναά ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή, κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης της πόλης. Εικόνες δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από εγκατάσταση που πιστεύεται ότι είναι σταθμός παραγωγής.