Συναγερμός σήμανε στην περιοχή των Μεσοχωρίων Ευβοίας λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές.
Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 21 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς.
