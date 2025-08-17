Άνδρας 39 ετών συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για ληστεία και απόπειρα ληστείας στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης επιχείρησε αρχικά να αφαιρέσει αντικείμενα από 18χρονο χρησιμοποιώντας μαχαίρι και σωματική βία, ωστόσο ο νεαρός κατάφερε να τον απωθήσει και να διαφύγει. Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας, με τον ίδιο τρόπο, αφαίρεσε από 21χρονο αλλοδαπό ένα πακέτο τσιγάρα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τον εντόπισαν άμεσα και τον συνέλαβαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα περισσότερα από τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του και επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, εκτός από το χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.