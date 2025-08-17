Αν προσπαθείτε να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος, υπάρχουν καλά και κακά νέα για τη διατροφή σας. Τα κακά νέα, όπως τα περιγράφει η Tara Collingwood, MS, RDN, CSSD, LD/N, ACSM-CPT, πιστοποιημένη αθλητική διαιτολόγος: «Δεν υπάρχει επιστημονικά έγκυρη λίστα με τροφές που θα κάψουν σπλαχνικό λίπος σε μόλις 10 ημέρες. Η μείωση του σπλαχνικού λίπους απαιτεί ένα διαρκές έλλειμμα θερμίδων, αυξημένη σωματική δραστηριότητα και συνεχείς διατροφικές βελτιώσεις σε διάστημα εβδομάδων έως μηνών και όχι μόνο θέμα ημερών».

Τα καλά νέα; Η ίδια επισημαίνει ότι «ορισμένες τροφές μπορεί να υποστηρίξουν τη συνολική απώλεια λίπους (συμπεριλαμβανομένου του σπλαχνικού) όταν ενσωματώνονται σε μια ισορροπημένη διατροφή, επειδή βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης, στη βελτίωση του μεταβολισμού ή στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα».

Με αυτό το ρεαλιστικό πλαίσιο, ακολουθούν 11 κατηγορίες τροφίμων που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σας.

Λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Τι να προτιμήσετε: μπρόκολο, σπανάκι, λάχανο. Γιατί βοηθούν: «Προάγουν την πληρότητα και μειώνουν τη συνολική πρόσληψη θερμίδων», αναφέρει η Collingwood.

Πώς να τα βάλετε στη μέρα σας: αν δεν τα θέλετε ως σαλάτα ή συνοδευτικό, προσθέστε σπανάκι ή λάχανο σε smoothie. Αυξάνει εύκολα τις ίνες χωρίς «βαριά» γεύση.

Όσπρια

Τι να προτιμήσετε: φακές, ρεβίθια, μαύρα φασόλια.

Γιατί βοηθούν: «Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, που βοηθούν στη ρύθμιση της πείνας», εξηγεί.

Έξυπνο shortcut: αν ο χρόνος πιέζει, μπορείτε να καταναλώσετε προμαγειρεμένες φακές. Χρησιμοποιήστε τις ως συνοδευτικό ή ρίξτε μια μερίδα στη σαλάτα σας.

Πηγές άπαχης πρωτεΐνης

Τι να προτιμήσετε: κοτόπουλο, ψάρι, τόφου, αυγά.

Γιατί βοηθούν: «Είναι χαμηλά σε λιπαρά και υψηλά σε πρωτεΐνες» και «βοηθούν να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα ενώ χάνετε λίπος», τονίζει η Collingwood.

Δημητριακά ολικής άλεσης

Τι να προτιμήσετε: βρώμη, κινόα, καστανό ρύζι.

Γιατί βοηθούν: οι σωστοί υδατάνθρακες «βελτιώνουν τον κορεσμό και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα», υποστηρίζει η ειδικός, παρέχοντας σταθερή ενέργεια χωρίς μεγάλες εξάρσεις πείνας.

Ξηροί καρποί

Γιατί βοηθούν: «Παρέχουν υγιή λιπαρά και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της υπερκατανάλωσης τροφής».

Σημείωση: επειδή οι ξηροί καρποί έχουν πολλές θερμίδες, κρατήστε την ποσότητα υπό έλεγχο (μια μικρή χούφτα αρκεί για σνακ).

Λιπαρά ψάρια

Τι να προτιμήσετε: σολομό, σαρδέλες.

Γιατί βοηθούν: «Περιέχουν ωμέγα-3 που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής που συνδέεται με το σπλαχνικό λίπος», αναφέρει η Collingwood. Εντάξτε τα στη διατροφή σας 1–2 φορές την εβδομάδα.

Πράσινο τσάι

Γιατί βοηθά: το πλούσιο σε αντιοξειδωτικά ρόφημα «περιέχει κατεχίνες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν ελαφρώς την οξείδωση του λίπους όταν συνδυάζεται με άσκηση».

Πρακτικό tip: αντικαταστήστε τον δεύτερο καφέ της ημέρας με ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.

Γιαούρτι

Γιατί βοηθά: «Πλούσιο σε πρωτεΐνη, βοηθά στη διατήρηση της άλιπης μάζας», επισημαίνει η ειδικός.

Τι να προτιμήσετε: με χαμηλά ή χωρίς λιπαρά, σκέτο και προσθέστε φρέσκα φρούτα αντί για προζαχαρωμένες εκδοχές που συχνά «κρύβουν» πολλές θερμίδες.

Μούρα

Τι να προτιμήσετε: βατόμουρα, σμέουρα, μύρτιλλα, φράουλες.

Γιατί βοηθούν: έχουν «χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη από πολλά φρούτα» και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, σημειώνει η Collingwood. Ιδανικά για γλυκιά λιχουδιά χωρίς «εκτροχιασμό».

Αβοκάντο

Γιατί βοηθά: τα μονοακόρεστα λιπαρά του «μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του κορεσμού».

Σημείωση: παρότι «καλό» λίπος, η υπερκατανάλωση μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα στις θερμίδες.

Μπαχαρικά (τσίλι, καγιέν)

Γιατί βοηθούν: μπαχαρικά πλούσια σε καψαϊκίνη «μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς την ενεργειακή δαπάνη».

Πώς να τα χρησιμοποιήσετε: πασπαλίστε τα σε αυγά, όσπρια, λαχανικά ή κρέας για έξτρα θερμογόνο «σπρώξιμο» και γεύση.

Το συμπέρασμα της ειδικού

Δεν υπάρχει «σύντομος δρόμος» 10 ημερών για το σπλαχνικό λίπος. Όμως, σύμφωνα με την Tara Collingwood, η συστηματική ένταξη των παραπάνω τροφίμων, μαζί με θερμιδικό έλλειμμα, περισσότερη κίνηση και σταθερές διατροφικές βελτιώσεις, μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την απώλεια συνολικού και σπλαχνικού λίπους.

Εστιάστε σε κορεσμό, ποιότητα μακροθρεπτικών συστατικών και σταθερότητα σακχάρου, και αφήστε τις μικρές, συνεπείς επιλογές να κάνουν τη δουλειά τους με το χρόνο.