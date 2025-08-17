Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 33 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύονται από δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 11 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την εξάπλωσή της και να την θέσουν υπό έλεγχο.