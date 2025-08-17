Στη Νότια Καρολίνα, εννέα έφηβοι συνελήφθησαν για σχέδιο που οδήγησε στο θάνατο ενός 16χρονου αγοριού, με τη φίλη του θύματος να συμμετέχει επίσης στη φονική συνωμοσία, σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τρέι Ντιν Ράιτ, 16 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 24 Ιουνίου με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στον δρόμο First Neck, στην κομητεία Φλόρενς, περίπου 45 μίλια δυτικά από το Μάιρλ Μπιτς, όπως ανέφερε το Fox News. Ο Ντέβαν Σκοτ Ράπερ, 19 ετών, από το Κόνοουεϊ, κατηγορείται ότι σκότωσε τον Ράιτ κατά τη διάρκεια ενός καβγά για ένα κορίτσι και συνελήφθη την επόμενη μέρα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φλόρενς. Οι αρχές όμως τόνισαν ότι ο Ράπερ δεν ενήργησε μόνος του.

Σύμφωνα με την nypost τις επόμενες εβδομάδες, άλλοι οκτώ έφηβοι συνελήφθησαν για τον φερόμενο ρόλο τους στη σκοτεινή συνωμοσία και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τη διάταξη παγίδας στον Ράιτ και την καταγραφή του θανάτου του σε βίντεο, ανάμεσά τους και η σύντροφός του θύματος. Η 17χρονη σύντροφος του Ράιτ, Τζιάν Κίστενμάχερ, κατηγορήθηκε για συμμετοχή πριν το έγκλημα, καθώς έφερε τον Ράπερ, που γνώριζε ότι ήταν οπλισμένος, για να συναντήσει τον Ράιτ και να προκαλέσει αντιπαράθεση, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Άλλοι που κατηγορούνται για τη διάταξη της παγίδας περιλαμβάνουν τους 18χρονους Κορίν Μπελβίσσο και Χάντερ Κένταλ και τη 17χρονη Σίντι Κερνς. Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα που κατηγορούνται, καθώς είναι ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες

«Συμμετείχαν ενεργά στο να φέρουν τον οπλισμένο Ράπερ στον χώρο του περιστατικού, γνωρίζοντας ότι θα υπήρχε αντιπαράθεση», δήλωσε ο Ματζόρ Μάικλ Ναν του γραφείου σερίφη της κομητείας Φλόρενς στο WBTW-TV. «Ήξεραν ότι ο Ράπερ είχε δείξει όπλο στο θύμα και είχε απειλήσει να τον πυροβολήσει, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης», πρόσθεσε ο Ναν. Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι το κίνητρο για τη δολοφονία ήταν ερωτική αντιζηλία. «Είχαν προβλήματα μεταξύ τους και όλα ήταν για ένα κορίτσι», είπε ο σερίφης Τ.Τζ. Τζόι στο WBTW. «Το λυπηρό είναι ότι χάθηκε η ζωή ενός 16χρονου. Υπάρχει ένας 19χρονος που θα είναι στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Για ποιο λόγο;», διερωτήθηκε ρητορικά ο σερίφης.

O 16χρονος Τρέι Ντιν Ράιτ

Ο Ράπερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία και κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος και κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Ο Κένταλ κρατείται επίσης χωρίς δυνατότητα εγγύησης, ενώ η Μπελβίσσο και η Κερνς κατέβαλαν εγγύηση 20.000 δολαρίων η καθεμία την προηγούμενη εβδομάδα και έχουν αποφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης.