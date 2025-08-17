Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα και ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος, δράστης του νέου περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, το οποίο σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Του ανταποκριτή μας από το Flashnews.gr στην Κρήτη

Ο 56χρονος, που κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flashnews.gr, θα εμφανιστεί την Τρίτη (19/8) το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του, καθώς μετά από έντονη λογομαχία με τη σύντροφό του, την ξυλοκόπησε και στη συνέχεια, όταν εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει, της επιτέθηκε με μαχαίρι πισώπλατα, καταφέροντάς της περίπου δέκα χτυπήματα.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου ζούσε το ζευγάρι στον δήμο Αποκορώνου. Η 45χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο, χάρη στην άμεση ιατρική φροντίδα που της παρασχέθηκε, φαίνεται να έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο.