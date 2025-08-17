Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα η πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05.00 το πρωί στα Μεσοχώρια Εύβοιας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, εθελοντές και με τη συνδρομή υδροφόρων του δήμου και μηχανημάτων, κατάφεραν να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.