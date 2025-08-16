Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε άφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ με μια σπάνια φράση στα αγγλικά, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς ειρηνευτική συμφωνία η πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Οι δύο πρόεδροι έφτασαν στο Άνκορατζ για έναν μαραθώνιο διάλογο που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί σε συνέντευξη Τύπου διάρκειας 12 λεπτών.

Ωστόσο, καμία ανακωχή ή ειρηνευτικό σχέδιο δεν προέκυψε. Ο Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν φτάσαμε εκεί, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε». Πρόσθεσε μάλιστα πως «πολλά σημεία συμφωνήθηκαν και μένουν μόνο ελάχιστα ανοιχτά, με ένα από αυτά να είναι ίσως το πιο σημαντικό».

Η στιγμή που πάγωσε ο Τραμπ

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Πούτιν αποφάσισε να κάνει μια σπάνια κίνηση: μίλησε αγγλικά. «Next time in Moscow», είπε κοιτάζοντας τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε αιφνιδιασμένος από την απρόσμενη πρόσκληση, απαντώντας: «Αυτό είναι ενδιαφέρον… θα δεχτώ αρκετή κριτική γι’ αυτό. Αλλά ίσως να μπορούσα να το δω να συμβαίνει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει επισκεφθεί τη Ρωσία από το 2013, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα είχε βρεθεί στη χώρα για τη Σύνοδο G20.

Οι δηλώσεις του Τραμπ πριν και μετά

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Τραμπ είχε παραδεχθεί πως δεν ήταν σίγουρος αν μπορούσε να φέρει την ειρήνη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. «Έχω μιλήσει μαζί του πολλές φορές, αλλά όταν επιστρέφω στο σπίτι βλέπω πυραύλους να χτυπούν γηροκομεία ή πολυκατοικίες, με νεκρούς στους δρόμους. Οπότε μάλλον η απάντηση είναι όχι», είπε χαρακτηριστικά, ρίχνοντας πάντως την ευθύνη στον Τζο Μπάιντεν: «Είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, αλλά θέλω να τον τελειώσω».

Από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, λίγο πριν φτάσει στην Αλάσκα, είχε απειλήσει τη Μόσχα με σκληρές κυρώσεις αν δεν υπάρξει πρόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες: «Οικονομικά θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω αυτό για την υγεία μου· το κάνω για να σωθούν ζωές».

Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις, η πρώτη μεγάλη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, αφήνοντας στον αέρα τις ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στην πιο αιματηρή σύρραξη που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.