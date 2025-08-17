Η μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη Πόλη», που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει για μία και μοναδική -και τελευταία- βραδιά, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο μαγευτικό Ηρώδειο στους πρόποδες της Ακρόπολης.

Με τη σκηνοθετική ματιά του καταξιωμένου Γιώργου Βάλαρη, που προσδίδει ευαισθησία και θεατρική ποιότητα στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η παράσταση συνιστά έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στον αείμνηστο συνθέτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη», όπως έχει ανακηρυχθεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Η «Όμορφη Πόλη», ως μια σύγχρονη λαϊκή τραγωδία πλημμυρισμένη από πρωταρχικά συναισθήματα, συνθέτει τον μύθο, τον ποιητικό λόγο και τις μελωδίες, προσφέροντας μια μοναδική ωδή στο διαχρονικό και πολυδιάστατο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Μια νέα καλλιτεχνική σύνθεση, με κορυφαίους ερμηνευτές, ειδικά διαμορφωμένη για τη μαγευτική σκηνή του Ηρωδείου!

Μια Όμορφη Πόλη με νέους εμβληματικούς πρωταγωνιστές

Η «ιέρεια» του Μίκη Θεοδωράκη Μαρία Φαραντούρη, έχοντας ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα έργα του και παράλληλα συνδέσει άρρηκτα μαζί του την καλλιτεχνική της πορεία συμπράττει με τον εμβληματικό και αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά.

Μαζί τους, η Μάρθα Φριντζήλα, με την ιδιαίτερη θεατρική και μουσική της παρουσία και ο Γιάννης Διονυσίου, από τις πιο αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού. Η δραματουργική δομή εμπλουτίζεται από δύο σπουδαίους ηθοποιούς, τη μεγάλη τραγωδό Λυδία Κονιόρδου και τον βραβευμένο ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη που σφραγίζουν υποκριτικά την καλλιτεχνική σύνθεση της επετειακής «Όμορφης πόλης».

Την παράσταση συμπληρώνουν οι χορευτές Φαίδρα Νταϊόγλου και Κωστής Τσιαμάγκας, οι οποίοι με τη σωματική τους έκφραση μεταφέρουν τη δραματικότητα και το λυρισμό των τραγουδιών στη σκηνή.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αχιλλέας Γουάστορ, επικεφαλής μιας ζωντανής 7μελούς ορχήστρας, που μεταφέρει επί σκηνής τη μελωδική ιδιοφυΐα του Θεοδωράκη.