Στις 16 Αυγούστου 2021 η Ελβετία έγραψε ιστορία στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Ερευνητές του Κέντρου Ανάλυσης Δεδομένων, Οπτικοποίησης και Προσομοίωσης του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Graubuenden κατάφεραν να υπολογίσουν τον περίφημο αριθμό π σε 62,8 τρισεκατομμύρια ψηφία, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατά 12,8 τρισεκατομμύρια.

Το εγχείρημα βασίστηκε σε έναν υπερυπολογιστή που εργάστηκε αδιάκοπα για 108 ημέρες και 9 ώρες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της προόδου, η αντίστοιχη προσπάθεια το 2020 χρειάστηκε υπερτριπλάσιο χρόνο για να φτάσει στα 50 τρισεκατομμύρια ψηφία.

Ο αριθμός «π», ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του, αποτελεί εδώ και αιώνες σύμβολο της ανθρώπινης περιέργειας και της μαθηματικής αναζήτησης. Αν και τα πρώτα του ψηφία (3,141592653…) είναι πασίγνωστα, τα τελευταία δέκα ψηφία που αποκάλυψε το ρεκόρ είναι «7817924264».

Η επίδοση δεν ήταν μόνο μαθηματικό κατόρθωμα αλλά και ένα κρίσιμο τεστ αντοχής της τεχνολογίας. Τέτοιες υπολογιστικές δοκιμές αξιοποιούνται ως «stress test» για τα σύγχρονα data centers, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα σε τομείς όπως η πρόβλεψη καιρού, η βιοϊατρική έρευνα και η προσομοίωση φυσικών φαινομένων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

986: Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον Σαμουήλ νικούν τον βυζαντινό στρατό στην Πύλη του Τραϊανού. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ διαφεύγει με δυσκολία, σε μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις του Βυζαντίου.

1560: Ο Προτεσταντισμός καθιερώνεται ως επίσημη εθνική θρησκεία της Σκωτίας, γεγονός που σηματοδοτεί καθοριστική αλλαγή στον θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης.

1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο ατμόπλοιο που κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, πραγματοποιεί το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον, ανοίγοντας τον δρόμο για την εποχή της βιομηχανικής ναυσιπλοΐας.

1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα, βήμα που ενισχύει τη νομισματική ανεξαρτησία του νεοσύστατου κράτους.

1911: Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το Χημείο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Σόλωνος. Τρεις πυροσβέστες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το κτίριο θα ξαναχτιστεί το 1918 με έξοδα του Δημοσίου.

1913: Οι ελληνικές αρχές εγκαθίστανται επίσημα στο Καστελόριζο, επιβεβαιώνοντας την ενσωμάτωση του νησιού στο ελληνικό κράτος.

1918: Ιδρύεται στη Γερμανία η Εταιρεία της Θούλης, μυστικιστικό και αποκρυφιστικό κίνημα που στόχο έχει τη μελέτη της «άριας» καταγωγής και την προώθηση ρατσιστικών ιδεών. Η επιρροή της Εταιρείας θα διαπεράσει τον γερμανικό εθνικισμό και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του ναζισμού και στην ίδρυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, χαράσσοντας σκοτεινή πορεία στην ιστορία.

1944: Το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι Γερμανοί και οι δοσίλογοι περικυκλώνουν την περιοχή και εκτελούν εκατοντάδες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, σε ένα από τα πιο αιματηρά εγκλήματα της Κατοχής.

1945: Ο Σουκάρνο και ο Χάτα κηρύσσουν την ανεξαρτησία της Ινδονησίας από την Ολλανδία, πυροδοτώντας τον μακρόχρονο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της χώρας.

1957: Αρχίζει να λειτουργεί η ηλεκτρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Κηφισιά, ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού των μεταφορών στην πρωτεύουσα.

Γλυπτό στη Bernauer Strasse του Βερολίνου, στο πρώην «θανάσιμο σύνορο», αποτυπώνει τη σκηνή της 17ης Αυγούστου 1962, όταν ο Πίτερ Φέχτερ έπεσε νεκρός από πυρά Ανατολικογερμανών στρατιωτών προσπαθώντας να περάσει το Τείχος (AP)

1962: Ο 18χρονος Πέτερ Φέχτερ πυροβολείται από Ανατολικογερμανούς συνοριοφύλακες την ώρα που επιχειρεί να περάσει το Τείχος του Βερολίνου και αφήνεται αβοήθητος στη νεκρή ζώνη, όπου αιμορραγεί και πεθαίνει μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η τραγική του απώλεια συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη, συμβολίζοντας τη βαρβαρότητα του ψυχροπολεμικού διαχωρισμού και τη μοίρα των φυγάδων της Ανατολικής Γερμανίας.

1969: Ολοκληρώνεται το θρυλικό Woodstock, όπου περισσότεροι από 400.000 νέοι συμμετέχουν στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της εποχής.

1970: Εκτοξεύεται το σοβιετικό διαστημόπλοιο Venera 7, το οποίο θα γίνει το πρώτο που μεταδίδει δεδομένα από την επιφάνεια άλλου πλανήτη (Αφροδίτη).

1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το τραγούδι «Angie», που θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

1999: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ πλήττει την Τουρκία. Σκοτώνονται 17.000 άνθρωποι και τραυματίζονται 44.000, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μένουν άστεγοι.

2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο (81 κιλά) στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές για την ελληνική αποστολή.

2008: Ο Μάικλ Φελπς γράφει ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, κατακτώντας 8 χρυσά μετάλλια, ρεκόρ που παραμένει ανεπανάληπτο.

Γεννήσεις

1601 – Πιέρ ντε Φερμά, γάλλος μαθηματικός και νομικός, από τις κορυφαίες μορφές του 17ου αιώνα. Θεμελίωσε τη θεωρία αριθμών και συνέβαλε στην ανάπτυξη της αναλυτικής γεωμετρίας, του απειροστικού λογισμού και της θεωρίας πιθανοτήτων. Είναι διάσημος για το «Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά», που βασάνισε τους μαθηματικούς για πάνω από τρεις αιώνες, επηρεάζοντας καθοριστικά την ιστορία των μαθηματικών.

1938 – Θεόδωρος Πάγκαλος, έλληνας πολιτικός, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Διετέλεσε βουλευτής και υπουργός σε καίριες θέσεις, ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Γνωστός για τον ευθύ και συχνά προκλητικό του λόγο, αλλά και για τη φράση «Μαζί τα φάγαμε», που σημάδεψε την πολιτική ζωή. Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στον αντιδικτατορικό αγώνα και είχε σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα στη Σορβόννη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτικής σκηνής.

1943 – Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, από τους εμβληματικότερους του παγκόσμιου σινεμά. Γνωστός για αλησμόνητες ερμηνείες σε ταινίες όπως «Ο Νονός ΙΙ» (Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου), «Οργισμένο είδωλο» (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου), «Ο Ταξιτζής» και «Καζίνο». Ξεχώρισε για τις αντισυμβατικές επιλογές ρόλων και την πολυετή συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και για την ευελιξία του από δραματικά μέχρι κωμικά έργα, σημαδεύοντας ανεξίτηλα την ιστορία του κινηματογράφου.

1960 – Σον Πεν, αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Σκοτεινό Ποτάμι» και «Milk». Διακρίνεται για τις έντονες, πολύπλευρες ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Θα ζήσω», «21 Γραμμάρια», «Carlito’s Way» και για την έντονη κοινωνική και ακτιβιστική δράση του. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και παραμένει μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

1977 – Τιερί Ανρί, γάλλος ποδοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του. Διακρίθηκε για την ταχύτητά του, την εντυπωσιακή ικανότητα στο σκοράρισμα και την τεχνική του. Μεγάλος πρωταγωνιστής με την Άρσεναλ – πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, οδήγησε τους «κανονιέρηδες» σε αήττητο πρωτάθλημα το 2004. Κατέκτησε Champions League με την Μπαρτσελόνα και ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Γαλλίας που κέρδισε το Μουντιάλ 1998 και το Euro 2000, με συνολικά 51 γκολ σε 123 συμμετοχές.

Θάνατοι

1850 – Ονορέ ντε Μπαλζάκ, γάλλος μυθιστοριογράφος, θεμελιωτής του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και δημιουργός της μνημειώδους «Ανθρώπινης Κωμωδίας», μια συλλογή που απεικονίζει με αξεπέραστη λεπτομέρεια τη γαλλική κοινωνία του 19ου αιώνα. Έγραψε πάνω από 90 μυθιστορήματα και διηγήματα, όπως «Ο μπαρμπα-Γκοριό», «Ευγενία Γκραντέ» και «Χαμένες Ψευδαισθήσεις», επηρεάζοντας καθοριστικά την παγκόσμια πεζογραφία και την τέχνη της ανάλυσης χαρακτήρων.

1985 – Σάκης Καράγιωργας, έλληνας πανεπιστημιακός, διακεκριμένος οικονομολόγος και πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε πρωτοπόρος για τον εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έντονη συνεισφορά στη δημόσια οικονομική και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Διακρίθηκε για τη δράση του κατά της δικτατορίας, ως ιδρυτικό μέλος της «Δημοκρατικής Άμυνας», και για την ακεραιότητά του ως δάσκαλος και επιστήμονας.

1998 – Νέλλη Σουγιουλτζόγλου (γνωστή ως Nelly’s), Ελληνίδα φωτογράφος με διεθνή αναγνώριση, πρωτοποριακή μορφή της ελληνικής φωτογραφίας του 20ού αιώνα. Διακρίθηκε για τις εντυπωσιακές φωτογραφίες πορτρέτων, χορού και αρχαιολογικών μνημείων, ιδιαίτερα με τις εμβληματικές λήψεις στην Ακρόπολη και το έργο της στην ελληνική ύπαιθρο. Κληροδότησε ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο που καθόρισε τα οπτικά σύμβολα της Ελλάδας και την τουριστική της εικόνα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

2001 – Νίκος Γκούμας, πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, εξέχων επιχειρηματίας και εφοπλιστής από την Άνδρο. Ηγήθηκε της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως κατά την περίοδο 1956–1963, καθοδηγώντας την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, που πήρε το όνομά του. Υπό την προεδρία του, η ΑΕΚ κατέκτησε για πρώτη φορά το μεταπολεμικό πρωτάθλημα, ενώ χαρακτηρίζεται ως «πατριάρχης» της ομάδας για το όραμα και τη μακρόχρονη προσφορά του.

Λευκοθέα, Μύρων, Στράτος