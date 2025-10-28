Για άλλη μια φορά υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η τεράστια ελληνική σημαία, για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Η έπαρση έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας 12:00 παρουσία κόσμου και των τοπικών Αρχών, ενώ όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η σημαία είναι 150 τετραγωνικά μέτρα, και στο σημείο τη μετέφεραν σπουδαστές του Εμπορικού Ναυτικού.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.